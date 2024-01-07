Банки вернут деньги жертвам мошенников по новым правилам

Усовершенствованные правила установит закон о национальной платежной системе: банки будут обязаны в течение 30 дней вернуть жертвам средства, если перевод сделан на счет, находящийся в базе мошенников Центробанка.

Представитель ЦБ отметил, что таким образом регулятор рассчитывает повысить финансовую ответственность банков.

Получить деньги назад удастся и если перевод совершен с украденной карты, однако банк о пропаже необходимо уведомить заранее. Другим основанием для возврата станет отсутствие уведомления о совершенной операции от банка.

По новым правилам кредитные организации получат дополнительные инструменты по предотвращению мошенничества. В частности, банки смогут на два дня блокировать подозрительные переводы, а также будут отказывать в дистанционном обслуживании клиентам, обналичивающим похищенные средства.

Ранее россиян предупредили о новых уловках мошенников с пятитысячной купюрой.