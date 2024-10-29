29 октября 2024, 02:17

Банки в РФ стали повышать ставки по вкладам

РИА «Новости»
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Российские банки стали увеличивать ставки по вкладам после повышения Банком РФ ключевой ставки до 21%. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Дом.РФ» с 28 октября повысил максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых. Также до 21,6% годовых увеличил ставки по срочным вкладам и ПСБ.

«Абсолют банк» поднял ставки по популярным вкладам до 22% в случае размещения средств на шесть месяцев.

Ранее стало известно о поднятии ключевой ставки РФ до 21%. Такую меру объяснили инфляцией, которая сложилась выше июльского прогноза. Также повышение осуществили из-за роста внутреннего спроса, который опережает предложение товаров и услуг.

Банки Россия Центробанк Инфляция
28 октября 2024, 10:26
Цены на смартфоны в России подскочили на 15%. В чем причина
Global Look Press
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Цены на смартфоны в России за первые три квартала 2024 года выросли на 12-15% в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Марвел-Дистрибуции».

За первые девять месяцев года средняя стоимость смартфон выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Эту информацию подтвердили в МТС. В компании пояснили, что на цены повлияли изменение курса валют, стоимость закупок и логистики.

«Одна из причин повышения цен - курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств», - сказали представители «Марвел-Дистрибуции».

Второй причиной роста стоимости смартфонов назвали рост ключевой ставки. Она влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ретейлеров. Партии смартфонов, купленные по новым ценам, придут в Россию в ноябре–декабре. При этом в их стоимость заложат растущую ставку Центробанка.

В «МегаФоне» добавили, что цены на смартфоны из новых партий при закупке действительно выросли до 15%.

Рубль Смартфоны Курс валют Курс доллара МегаФон Центробанк
28 октября 2024, 08:52
Траты на товары для автомобилей в России выросли более чем на 40%
Freepik
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Траты россиян на товары для машин за год выросли на 41%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на товары в автомагазинах осенью составил 7,4 тысячи рублей. Тогда как объем покупок за это время вырос только на 3% год к году.

С января по август россияне тратили около шести тысяч рубле за одну покупку на необходимые для авто товары. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В перечень самых популярных товаров для машин вошли запчасти, смазочные материалы, автохимия, аксессуары и дополнительное оборудование, уточнило издание.

«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе, - подчеркнули аналитики.

Летом и осенью цены на официальные китайские запчасти более чем на треть превысили прошлогодний уровень. Из-за этого спрос в сентябре замедлился. Но, по данным агентства, импортный автопарк в России достаточно большой, поэтому продажи товаров для машин остались примерно на том же уровне.

Россия Машины Покупки
27 октября 2024, 03:06
Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре
Freepik
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Некоторые категории пенсионеров с ноября ждут доплаты к пенсиям. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, это коснется пенсионеров, которые в октябре отметили 80-летие, а также тех, кто получил инвалидность первой группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии им будет положено две. На прибавку могут надеяться и пенсионеры, которые оформляли в Социальном фонде перерасчет.

Также, с 1 ноября последний раз в 2024 году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому, с 1 января размер денежного довольствия, учитываемый при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%. В начале 2025 года очередное повышение пенсии ждет работающих пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры
26 октября 2024, 11:47
Стал известен дизайн символической купюры БРИКС
РИА «Новости»
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На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран — участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.

Он рассказал, что тотемных животных изобразят на линейке купюр номиналом 200.

«У России медведь, соответственно, у кого-то - лев, у кого-то - коза», - пояснил Федоров.

Также на обороте купюры появятся и новые участники, которые подали заявку в БРИКС, добавил гендиректор компании.

«Это не платежное средство, единственное, что она (купюра БРИКС - прим. ред.) сделана, конечно, очень высококачественно», - отметил собеседник агентства.

Федоров подчеркнул, что банкноты создавались по тем же технологиям, что и обычные купюры, однако они являются сувенирными.

С макетом купюры ознакомился президент России Владимир Путин. Он передал муляж главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, но та не оценила банкноту.

На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран - участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.

Саммиты Россия Животные Владимир Путин БРИКС

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