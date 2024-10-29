Банки в РФ стали повышать ставки по вкладам

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«Дом.РФ» с 28 октября повысил максимальную ставку по вкладам на 1,2 процентных пункта до 22,1% годовых. Также до 21,6% годовых увеличил ставки по срочным вкладам и ПСБ.

«Абсолют банк» поднял ставки по популярным вкладам до 22% в случае размещения средств на шесть месяцев.

Ранее стало известно о поднятии ключевой ставки РФ до 21%. Такую меру объяснили инфляцией, которая сложилась выше июльского прогноза. Также повышение осуществили из-за роста внутреннего спроса, который опережает предложение товаров и услуг.