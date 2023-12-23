Банки Турции предупредили о последствиях деловых связей с Россией

Указ затрудняет турецким банкам проведение операций с американскими долларами. Кроме того, он может негативно отразиться на внешней торговле Турции и замедлить экономический рост.

«Реакция Турции на указ будет зависеть от того, как он будет реализован и как он повлияет на ее отношения с США», - сообщили в эфире телеканала.

Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. В Белом доме уточнили, что рестрикции могут затронуть банки третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений. Эти банки могут отключить от финансовой системы.