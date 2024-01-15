Банки России начнут штрафовать за навязанные услуги
Центральный банк России начал работать над законопроектом, предусматривающим увеличение штрафов для банков за обман клиентов. Об этом сообщили «Известия».
Регулятор предложил сопоставить наказание за обман клиентов со штрафами за нарушение антиотмывочного законодательства - сейчас они варьируются от 0,1 до 1% от собственных средств капитала.
Суммы штрафов могут вырасти с 20-40 тысяч до 100 миллионов рублей. Такие меры необходимы, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций сознательно вводить клиента в заблуждение и продавать ему не тот продукт или услугу, за которыми он пришел. Если меру примут, штрафы могут поднять уже в 2024 году.
Центробанк ранее решил ввести запрет для банков и микрофинансовых организаций учитывать документально неподтвержденные сведения о доходах. Таким образом, финансовые организации не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков.