Банки России начнут штрафовать за навязанные услуги

Регулятор предложил сопоставить наказание за обман клиентов со штрафами за нарушение антиотмывочного законодательства - сейчас они варьируются от 0,1 до 1% от собственных средств капитала.

Суммы штрафов могут вырасти с 20-40 тысяч до 100 миллионов рублей. Такие меры необходимы, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций сознательно вводить клиента в заблуждение и продавать ему не тот продукт или услугу, за которыми он пришел. Если меру примут, штрафы могут поднять уже в 2024 году.

Центробанк ранее решил ввести запрет для банков и микрофинансовых организаций учитывать документально неподтвержденные сведения о доходах. Таким образом, финансовые организации не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков.