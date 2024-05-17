Банки раскрыли новую уловку мошенников

«Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО (программное обеспечение - прим. ред.)», - предупредили в банке.

Пользователям мессенджеров стали звонить якобы из крупных банков. Мошенники заверяют своих жертв, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого они просят назвать код из поступившего сообщения, а потом получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут вывести деньги.

«Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора», - рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Для того чтобы защитить себя от злоумышленников, можно использовать определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне Россиянам также напомнили, что с 2020 года банки обсуживают карты даже с истекшим сроком действия. Специально обновлять карту не нужно, только если она физически не износилась.

Ранее мошенники разработали способ дистанционной кражи sim-карт. Для этого аферистам нужны только скомпрометированная учетная запись жертвы у оператора связи, а также телефон, поддерживающий eSIM. Чтобы не попасться на уловку, нужно ставить сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.