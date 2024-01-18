18 января 2024, 08:04

Банки предложили обязать уточнять у клиентов цель новых потребкредитов

РИА «Новости»
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Ради защиты от телефонных мошенников в России предложили обязать кредиторов прежде чем выдать потребительский заем уточнить у клиента его цель и источник погашения. Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил инициативу на оценку в правительство и Центробанк, сообщило РИА «Новости».

«Действующие в настоящее время нормы законодательства <…> не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан от недобросовестных действий кредитных организаций и мошенничества со стороны третьих лиц», - объяснил автор законопроекта.

По его задумке, банки и кредитные организации при обращении россиянина за потребкредитом подробно расспросят его о цели займа, рисках и источнике погашения. Кредиторов обяжут удостоверяться в том, что клиент решил занять деньги по собственной воле и намерен их вернуть. Разговор с ним запишут на аудио. Если окажется, что банк этого не сделал, заемщика освободят от обязанности выплачивать кредит. Артем Шейкин отправил законопроект на оценку в Минюст, Минфин и Центробанк.

Телефонные мошенники научились не только подменять номера, но и имитировать голоса родных потенциальных жертв. Они стали создавать цифровой портрет человека по информации в соцсетях.

Совет Федерации РФ Банки Кредиты Деньги
17 января 2024, 18:56
Россияне установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023 года
РИА «Новости»
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Россияне установили рекорд по месячному объему покупок валюты в декабре 2023 года. Такие данные привели в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Нетто-покупки валюты (покупки минус продажи) гражданами России в декабре прошлого года достигли объема 179 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель среди других месяцев 2023-го. Цифра также превысила итоги декабря 2022-го, когда россияне пробрели валюты на 154,3 миллиарда рублей.

Почти весь объем покупок иностранных денег в последний месяц 2023 года пришелся на американские доллары и евро, сообщил RT.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот, то есть с мгновенным расчетами, остались системно значимые кредитные организации - основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь 2023-го их нетто-продажи валюты на Московской бирже достигли объема 588,2 миллиарда рублей, указали в ЦБ.

В ходе торгов на Мосбирже 15 января курс рубля обновил полугодовой максимум. Минимальный курс доллара опустился до уровня 87,60 рубля, а евро - до 95,55 рубля. Эти показатели оказались самыми низкими с 30 июня 2023 года.

Евро Доллары США Россия Центробанк
17 января 2024, 15:30
Путин назвал неплохим реальный рост зарплат в стране, но напомнил об инфляции
РИА «Новости»
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Реальный рост зарплат в России составил 7,7%, заявил президент Владимир Путин. По оценке главы государства, этот показатель можно назвать неплохим, но важно сопоставлять его с уровнем инфляции.

«Это неплохо, но, учитывая инфляционные процессы, нужно сопоставлять одно с другим», - подчеркнул он.

В 2023-м инфляция в России составила 7,4% , указал Путин, добавив, что рассчитывает на то, что общими усилиями с ЦБ РФ удастся решить задачу по ее снижению.

По словам главы государства, вечером 16 января он обсуждал ситуацию в экономике с премьером Михаилом Мишустиным.

«Михаил Владимирович считает, что при тщательном подсчете уровень ВВП в 3,5%, о котором мы говорили, может оказаться еще выше», - добавил Путин.

Несколькими днями ранее президент высказывался о временном повышении ключевой ставки ЦБ, отметив, что ее смогут снизить, когда нормализуется инфляция.

«По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - подчеркнул он.

Россия Зарплаты Владимир Путин Инфляция
17 января 2024, 15:26
Путин раскрыл уровень инфляции в России в 2023 году
РИА «Новости»
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Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«В прошлом году инфляция в России составила 7,4%. Рассчитываю, что общими усилиями с Центральным банком нам удастся решить задачу по ее уменьшению», - сказал он.

Россия Владимир Путин Инфляция
17 января 2024, 14:22
Сбербанк отчитался о рекордной чистой прибыли в 2023 году
РИА «Новости»
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Сбербанк поставил новый рекорд по размеру по размеру чистой прибыли, которая по итогам 2023 года достигла 1,493 триллиона рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее, указали в релизе пресс-службы кредитной организации, посвященном финансовым результатам, рассчитанным по российским стандартам бухгалтерского учета.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что таких результатов удалось добиться за счет расширения числа клиентов, улучшения позиций на ключевых банковских рынках, а также путем внедрения современных технологий и искусственного интеллекта.

«Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1493 миллиарда рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», - заявил Греф.

Итоговая сумма сложилась из увеличения дохода от процентов, который с начала года вырос на 36,6%, до 2,3 триллиона рублей, а также за счет роста объемов эквайринга и рассчетно-кассового обслуживания (16,6% год к году и 716 миллиардов рублей в реальных цифрах).

Часть заработанного Сбербанк потратил на операционные расходы, резервы и переоценку кредитов по справедливой стоимости.

Объем кредитного портфеля физических лиц превысил 22,7 триллиона рублей и включил в себя как потребительские займы, так и ипотеку и кредитные карты. Корпоративный кредитный портфель в 2023 году превысил 23,3 триллиона рублей.

Объем привлеченных средств клиентов с начала года вырос на 23,5% - до 22,6 триллиона рублей - от физических лиц и составили 10,9 триллиона рублей от частных компаний.

Подводя итоги, председатель правления Сбербанка отметил, что 2023 год стал определяющим для команды, которая намерена построить клиентоориентированную модель при помощи искусственного интеллекта. В результате устойчивость бизнеса станет долгосрочной, а стоимость ценных бумаг и размер дивидендов акционеров увеличатся.

Сбербанк Бизнес Деньги

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