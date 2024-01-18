Банки предложили обязать уточнять у клиентов цель новых потребкредитов

«Действующие в настоящее время нормы законодательства <…> не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан от недобросовестных действий кредитных организаций и мошенничества со стороны третьих лиц», - объяснил автор законопроекта.

По его задумке, банки и кредитные организации при обращении россиянина за потребкредитом подробно расспросят его о цели займа, рисках и источнике погашения. Кредиторов обяжут удостоверяться в том, что клиент решил занять деньги по собственной воле и намерен их вернуть. Разговор с ним запишут на аудио. Если окажется, что банк этого не сделал, заемщика освободят от обязанности выплачивать кредит. Артем Шейкин отправил законопроект на оценку в Минюст, Минфин и Центробанк.

Телефонные мошенники научились не только подменять номера, но и имитировать голоса родных потенциальных жертв. Они стали создавать цифровой портрет человека по информации в соцсетях.