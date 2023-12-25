Банки начнут требовать у россиян ИНН для проверки наличия самозапрета на займы

Законопроект о самозапрете на выдачу кредита рассмотрели в первом чтении, в случае полного принятия он вступит в силу в 2025 году. Анатолий Аксаков заявил, что введение нового механизма потребует технологической перенастройки систем, но защитит россиян от мошенников.

«В качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов», - объяснил он.

Финансовые организации при получении заявки на займ смогут обращаться в бюро кредитных историй и узнавать, можно ли его одобрить. Депутат заявил, что Центробанк настаивал на запросах во все четыре бюро, кредитные организации - только в одно.

Россиян предупредили о новом виде предпраздничных мошенничеств. Преступники начали рассылать фальшивые уведомления служб доставки.