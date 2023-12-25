25 декабря 2023, 06:31

Банки начнут требовать у россиян ИНН для проверки наличия самозапрета на займы

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Россиян защитят от мошенников введением механизма самозапрета на выдачу займов. Банки при оформлении кредита начнут запрашивать ИНН, чтобы проверить данные в специальном реестре, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредита рассмотрели в первом чтении, в случае полного принятия он вступит в силу в 2025 году. Анатолий Аксаков заявил, что введение нового механизма потребует технологической перенастройки систем, но защитит россиян от мошенников.

«В качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов», - объяснил он.

Финансовые организации при получении заявки на займ смогут обращаться в бюро кредитных историй и узнавать, можно ли его одобрить. Депутат заявил, что Центробанк настаивал на запросах во все четыре бюро, кредитные организации - только в одно.

Россиян предупредили о новом виде предпраздничных мошенничеств. Преступники начали рассылать фальшивые уведомления служб доставки.

Банки Мошенничество Кредиты Деньги
25 декабря 2023, 07:27
Экспортеры по итогам ноября продадут всю валютную выручку — Набиуллина
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В октябре доля чистой продажи валютной выручки экспортеров увеличится и достигнет 100%. Кроме указа президента России на этот процесс повлияли рост цен на нефть, выплата дивидендов и другие факторы, заявила РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», - сказала она.

Близкий к этому показатель фиксировали в марте 2023 года, 98%. В октябре текущего года, по подсчетам Центробанка, экспортеры продали 91% валютной выручки, в том же месяце прошлого года - 107%.

Эльвира Набиуллина заявила, что на динамике сказались несколько факторов. Среди них указ президента об обязательной продаже некоторыми экспортерами своей валютной выручки, повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, конвертация валюты в период выплаты промежуточных дивидендов, выдача валютных кредитов из-за высокой ставки на рублевые.

Кредитно-денежная политика Центробанка не позволила замедлить инфляцию, заявила Эльвира Набиуллина. По ее мнению, ключевую ставку следовало повысить еще весной.

Экспорт Курс валют Деньги Центробанк
25 декабря 2023, 03:42
Стало известно, кому повысят зарплату в новом году
РИА «Новости»
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В следующем году бюджетникам проиндексируют зарплаты. Тем, кто работает в сферах соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, повысят заработные платы уже с 1 января на 9,8%. Об этом декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Остальным работникам бюджетной сферы зарплаты повысят с 1 октября на 4,5%. А вот чиновников повышение ждет не раньше 1 января 2025 года. Исключения составляют силовики и военные.

Эксперт напомнил, что по закону частные компании также обязаны индексировать зарплаты сотрудников. Но работодатель сам выбирает уровень и срок индексации.

Ранее стало известно, что россиян ждет новое повышение цен на продукты. Производители и поставщики сообщили магазинам, что проведут индексацию отпускной стоимости большого спектра товаров - она составит от 5% до 22%. Ожидается, что молочная продукция подорожает на 5%, соки - на 16%, а кондитерские изделия - на 8%. Больше всего подорожает рис от «Агроимпорта» - на 22%.

Зарплаты Новый год Продукты
24 декабря 2023, 14:49
Жесткость политики ЦБ сочли недостаточной для борьбы с инфляцией
РИА «Новости»
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Проводимая Центральным банком России денежно-кредитная политика в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях нарастающей инфляции. Об этом в интервью РБК заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что решения о повышении ключевой ставки нужно было принимать еще весной, чтобы не допустить роста цен во второй половине года.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», - заявила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что инфляция ускорилась во втором полугодии набрала сильный темп, превысив к итогам года целевые показатели.

По данным Росстата , в ноябре уровень инфляции составил 7,48%. Это предел верхней границы прогнозов Центробанка и Министерства экономического развития.

Финансовый регулятор приступил к повышению ключевой ставки в июле и за пять месяцев коэффициент вырос с 7,5 до 16%.

На вопрос о смягчении решений Набиуллина ответила, что для начала необходимо обуздать рост цен и добиться его снижения. Окончательное решение Центробанк примет, ориентируясь на широкий круг показателей, включая базовую инфляцию, изменение цен на товары и услуги, меньше привязанные к курсу рубля, а также ожидания населения и бизнеса.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка, где примут очередное решение по ключевой ставке пройдет 16 февраля 2024 года.

Банки Центробанк Инфляция
24 декабря 2023, 14:42
Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ВТБ и «Газпрома»
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Росбанк получил право купить принадлежащие французской группе Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Текст распоряжения опубликовали на официальном портале правовой информации.

Росбанк основали в 1993 году, до 1998 года финансовое учреждение называлось АКБ «Независимость».

В 2022 году Societe Generale приняла решение покинуть российский рынок. Финансовая группа продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

В пятницу, 22 декабря, президентским указом дилер «Рольф» перешел во временное управление Росимущества. После национализации компанию возглавил Алексей Гуляев , который до этого работал в «Авилоне».

Россия Владимир Путин Газпром

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