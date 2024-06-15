Банк России разработал новые требования к НПФ

«Допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов, и они уведомлены о конфликте интересов», - подчеркнули в Центробанке.

Цель инициативы заключается в защите прав вкладчиков и застрахованных лиц, отметил RT. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов, добавили «Известия».

Ранее ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи. Решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро приняли после введения санкций. Центробанк с 14 июня впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов.