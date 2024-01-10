10 января 2024, 15:07

Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с активами

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками банковских организаций и предлагают клиентам «разблокировать» их активы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В рамках преступной схемы злоумышленники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных ценных бумаг. Мошенники перед этим обещают банковским клиентам, что те в итоге получат деньги в двойном размере. Отправленные им средства преступники не возвращают.

«Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию и при этом не иметь лицензии Банка России», - напомнили в финансовом регуляторе.

Центробанк призвал россиян внимательно проверять легальность компаний и не переводить деньги подозрительным организациям.

Ранее эксперты обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники могут взламывать аккаунты в соцсетях и с помощью искусственного интеллекта создавать на основе голоса реального человека аудиозаписи. Мошенники рассылают аудиодорожки знакомым хозяина аккаунта и вымогают у них деньги.

Банки Мошенничество Деньги Центробанк
10 января 2024, 13:02
Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство рассмотрит возможность ввести льготное кредитование на покупку машин многодетными семьями с Дальнего Востока. Президент Владимир Путин сказал на встрече с жителями Чукотки, что даст такое поручение. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства не поддержал идею разрешить использовать маткапитал на покупку машины. По его словам, эту меру изначально задумывали как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизни, прежде всего, по улучшению жилищных условий. Владимир Путин заявил, что расширяя возможности использования маткапитала, государство не сможет гарантировать обеспечение интересов детей.

«Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобиля. Ну, скажем, в крайнем случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что поручит кабмину проработать вопрос субсидирования кредитов на приобретение автомобиля вне рамок семейного капитала.

В России, заявил он, становится модным обзаводиться большим количеством детей. По словам Владимира Путина, важно, чтобы государство поддерживало многодетные семьи. Он напомнил, что уже ввели целый набор мер поддержки - ипотеку, освобождение от налога на доходы при продаже прежнего и покупке нового жилья, единую систему льгот от беременности матери до совершеннолетия ребенка.

Льготы Семья Кредиты Машины Владимир Путин Дальний Восток
10 января 2024, 11:16
Новые правила погашения кредитов начнут действовать в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новый порядок погашения платежей по кредитам начнет действовать в России с 1 июля 2024 года. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, документ выложили на официальном портале опубликования правовых актов.

По действующим правилам при просрочке платежей заемщики должны сначала погасить штрафы и пени, затем проценты за текущий период, а после этого сумму основного долга. Однако зачастую после выплаты неустоек у клиентов банков не остается денег на выплату основной суммы кредита, поэтому задолженность сохраняется.

После вступления в силу подписанного президентом закона заемщик будет обязан в первую очередь погасить задолженность по процентам и основному долгу, затем проценты за текущий период и только в финале - сумму основного долга, неустойку и другие платежи. Новые правила будут действовать для договоров, заключенных после 1 июля 2024 года.

Еще один новый закон, касающийся кредитов, вступил в силу 1 января. Документ обязал российские банки и микрофинансовые организации предупреждать заемщиков о высокой долговой нагрузке.

Банки Россия Кредиты Деньги
10 января 2024, 07:03
Госдолг США свыше 34 трлн долларов объявили главной угрозой мировой экономике в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Глобальная финансовая система и мировая экономика в целом пострадают из-за колоссального размера госдолга США. Он превысил 34 триллиона долларов, сообщили авторы доклада Росконгресса на тему «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Госдолг США - главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», - объявили специалисты.

Американское правительство, по мнению Росконгресса, не способно расплатиться - при текущем соотношении темпов роста госдолга , его размера и доходов бюджета сделать это невозможно. Аналитики объяснили, что избыток госдолга накопили по низким ставкам, а рефинансировали по высоким. Они предостерегли Штаты от перезапуска печатного станка, так как это спровоцирует рост инфляции.

Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Американские политики предлагали разные варианты решения проблемы , в том числе игнорирование потолка займа и выпуск бессрочных облигаций США.

США Деньги Экономика
09 января 2024, 23:16
Минфин введет ограничения на вывоз золота из страны для физлиц
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Минфин ведет разработку постановления правительства, которое ограничит вывоз золота из страны физическими лицами, сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Проект должен выйти к концу квартала.

Моисеев заявил, что введение привязанной к курсу рубля экспортной пошлины для вывозящих золото компаний заставило их искать обходные пути. По словам замглавы Минфина, с октября наблюдается резкий рост закупок золота внутри страны и его вывоза за границу отдельными лицами.

«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% – там в зависимости от курса разный процент – если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», – признал Моисеев.

Замминистра отметил, что нашедшие лазейки в экспортных правилах не нарушают закон, поэтому Минфину понадобился новый инструмент контроля. Ограничение на вывоз золота будет выражено в фиксированных объемах, которые, по словам Моисеева, будут «небольшим».

Ранее Моисеев заявил, что ограничение на экспорт золота также предложила ввести Федеральная таможенная служба.

Экспорт Золото Минфин РФ

Новости по теме