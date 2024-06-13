Банк России приостановил с 13 июня торги гонконгским долларом

Также ЦБ поменял время начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Обычно они начинались в 7:00.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что после ввода американских санкций могут случиться изменения формата работы Мосбиржи. Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится какое-то время. Площадке потребуется прописать новый регламент.