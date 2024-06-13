13 июня 2024, 01:20

Банк России приостановил с 13 июня торги гонконгским долларом

РИА «Новости»
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Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Информацию об этом разместили на сайте Центробанка.

Также ЦБ поменял время начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Обычно они начинались в 7:00.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что после ввода американских санкций могут случиться изменения формата работы Мосбиржи. Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится какое-то время. Площадке потребуется прописать новый регламент.

Банки Санкции Россия Мосбиржа
12 июня 2024, 18:44
Мосбиржа с 13 июня прекратит вести торги долларом и евро
Unsplash
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Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Такое решение площадка приняла из-за введенных против нее санкций со стороны США, сообщили на сайте Мосбиржи.

В пресс-службе отметили, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут осуществляться по всем инструментам, кроме американского доллара и евро. То же самое касается сделок на фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

На срочном рынке торги продолжат проводиться в обычном режиме.

Ранее США внесли в санкционный список более 30 физических лиц и 200 организаций из России и Китая. Американский Минфин запретил включенным в перечень структурам оказывать для российской стороны услуги, связанные с облачными сервисами и информационными технологиями.

Ограничения коснулись семи кораблей, которые используются для транспортировки СПГ. В список также попала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Евро США Доллары США Санкции Мосбиржа
12 июня 2024, 10:11
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России
Freepik
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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России. Если в начале 2024 года он предсказывал рост до 1,3%, то в новом докладе международной организации показатель повысился до 2,9%.

В 2025-м прогноз роста составляет 1,4% - опять же выше, чем он был ранее (0,9%).

По сравнению с январскими оценками банк ожидает увеличения ВВП страны на 1,6 и 0,5 процентных пункта соответственно. При этом, согласно прогнозу, одновременно с ростом экономической активности в России сократится рынок ипотечного кредитования, что отразится на ВВП.

Российская экономика успешно справилась со шквалом западных санкций. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, нефтяная сфера пока остается одним из основных столпов ее развития, но постепенно ситуация меняется, и экономика России все интенсивнее развивается в том числе за счет производства, переработки и услуг.

Банки Россия Всемирный банк Экономика ВВП
11 июня 2024, 15:22
Часть бизнеса Qiwi выкупит бывший конкурент
Global Look Press
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Qiwi продаст часть своего бизнеса. Группа Т-банка выкупит контрольный пакет двух факторинговых компаний группы. Сделку заключат после одобрения Федеральной антимонопольной службой, сообщил РБК.

Бывший Тинькофф Банк договорился о продаже «РОВИ Факторинг Плюс» и «РОВИ Технологии», которые принадлежали компаниям группы ROWI в составе холдинга «Киви». По информации издания, соглашение уже подписали и передали 51% акций в качестве залога.

«Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», - сказал представитель Т-Банка.

Ведущей компанией Qiwi до 2024 года оставался «Киви Банк» , пока в феврале Центробанк не отозвал его лицензию. Кредитная организация участвовала в программе страхования вкладов. В апреле у холдинга возникли проблемы с погашением облигаций через «Киви Финанс».

Банки Коммерческие акции
11 июня 2024, 04:19
Количество долларовых миллионеров выросло в 2023 году на 5,1%
Unsplash
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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло в 2023 году на 4,7%, количество состоятельных людей увеличилось на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного доклада World Wealth Report компании Capgemini.

Общее состояние долларовых миллионеров в 2023 году составило 86,79 миллиона долларов. Число состоятельных людей достигло 22,828 миллиона человек. Этому способствовало снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков.

Рост состояния в Северной Америке составил 7,2%, в Латинской Америке - 2,3%, в Европе - 3,9%. В Африке количество состоятельных людей сократилось на 1%.

Аналитики сети FinExpertiza выяснили , что около 17,5 тысячи россиян зарабатывают от одного до двух миллионов рублей. Более трех тысяч граждан РФ получают от двух до трех миллионов рублей, а 3,7 тысячи человек - более трех миллионов рублей.

Африка Доллары США Европа Латинская Америка

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