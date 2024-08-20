Банк России предложил реформу выдачи микрокредитов и займов до зарплаты

Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Это следует из доклада Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».

Регулятор предлагает определить три категории микрофинансовых организаций (МФО).

Первая - микрофинансовые компании, которые смогут оформлять кредиты по ставке 100% годовых и выше. Вторая - компании предпринимательского финансирования. Они будут выдавать займы только юрлицам, самозанятым и ИП.

И третья - компании целевого финансирования, которые будут не только кредитовать бизнес, но и давать рассрочку, POS-кредиты и целевые займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых.

В ЦБ выяснили, что около 60% потребительских кредитов состоят в «цепочке займов», когда следующий кредит оформляют, чтобы погасить предыдущий, а сумма задолженности всегда увеличивается. Банк предложил определить лимит на число одновременно оформленных кредитов «до зарплаты».

Ранее исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и аналитического центра НАФИ показало, что сбережения «на черный день» есть у 27% россиян. Также выяснилось, что каждый шестой человек в России сможет просуществовать без дохода меньше недели.