06 декабря 2023, 07:53

«Балтику» предложили национализировать

РИА «Новости»
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Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев в письме главе Росимущества Вадиму Яковенко предложил национализировать предприятие. Источники «Ведомостей» подтвердили, что начались переговоры по этому поводу.

Таймураз Боллоев назвал национализацию «Балтики» единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Пока производство перешло во временное управление Росимущества.

Президент «Балтики» оценил балансовую стоимость основных средств компании в 17 миллиардов рублей. Он предупредил, что она нуждается в модернизации технологического оборудования и обновлении программного обеспечения.

Источники газеты подтвердили, что Росимущество получило письмо Таймураза Боллоева, и начались переговоры по этому поводу. Один из собеседников заявил, что пока компании на территории России лишь передавали под управление и ни разу не национализировали.

Гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Датская компания потребовала компенсацию за сорванную сделку о продаже завода.

Санкции Бизнес
06 декабря 2023, 06:30
Закон о социальных банковских вкладах для людей с низкими доходами приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах для малоимущих. В случае принятия россияне смогут открывать вклады на сумму до 50 тысяч рублей, сообщили «Известия».

Законопроект рассмотрели на заседании Госдумы 5 декабря и приняли в первом чтении. Его внесла в мае группа сенаторов и депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Парламентарии предложили дать людям с подтвержденным невысоким доходом возможность открывать через «Госуслуги» специальные социальные вклады на сумму до 50 тысяч рублей по ставке выше ключевой, установленной Центробанком. Операции разрешат только по карте «Мир» и в отечественной валюте. Банкам запретят взымать комиссию на операции до 15 тысяч рублей, плату за обслуживание счета и выпуск карты.

Банковские вклады и депозиты назвали самым оптимальным способом сбережений в сложившейся ситуации. Финансовый консультант Алена Никитина заявила, что накопления до миллиона рублей выгодней положить в банк под процент, чем хранить наличными.

Банки Законы Госдума РФ Деньги
05 декабря 2023, 21:51
Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка
РИА «Новости»
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Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех».

По данным сервиса статистики, проблемы с приложением испытывают клиенты банка во многих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Банки Интернет
05 декабря 2023, 20:59
Картами «Мир» разрешили расплачиваться на Кубе
РИА «Новости»
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Банковские карты платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

«В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и Варадеро», - указали в организации.

Теперь туристы из России будут расплачиваться картами «Мир» в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.

По словам гендиректора платежной системы Владимира Комлева, географию использования карт продолжат постепенно расширять.

В конце ноября карты системы «Мир» запустили для работы в Лаосе. Их уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Венесуэле и других странах. Интерес к подключению к российской платежной системе озвучивали в Египте, Иране, Индонезии и Эфиопии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что карты «Мир» постепенно получают признание за рубежом, писал RT.

Банки Куба Россия
05 декабря 2023, 15:08
Первоначальный взнос по льготной ипотеке предложили поднять еще на 10%
РИА «Новости»
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Из-за перегрева рынка льготной ипотеки Минфин предложил повысить первоначальный взнос с 20% до 30% и снизить максимальную сумму кредита до шести миллионов рублей. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

В сентябре первоначальный взнос увеличили с 15% до 20% от суммы договора, но это не помогло стабилизировать ситуацию. На фоне повышения ключевой ставки и подорожания кредитов россияне продолжили участвовать в льготных программах. Теперь Минфин предложил еще раз повысить минимальную сумму первого взноса, но теперь до 30%.

Максимальный размер ссуды в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях призвали сократить вдвое, до шести миллионов рублей, а банкам - снизить величину субсидии на такие займы на 0,5%.

Эффективным, по мнению специалистов, станет запрет участвовать больше чем в одной госпрограмме и ограничение предельной долговой нагрузки заемщика на уровне 50%.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял «Известиям» , что первоначальный взнос смогут поднять до 25%. В ноябре на льготные программы пришлись 63% от общего объема оформленных ипотек.

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