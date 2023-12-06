«Балтику» предложили национализировать

Таймураз Боллоев назвал национализацию «Балтики» единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Пока производство перешло во временное управление Росимущества.

Президент «Балтики» оценил балансовую стоимость основных средств компании в 17 миллиардов рублей. Он предупредил, что она нуждается в модернизации технологического оборудования и обновлении программного обеспечения.

Источники газеты подтвердили, что Росимущество получило письмо Таймураза Боллоева, и начались переговоры по этому поводу. Один из собеседников заявил, что пока компании на территории России лишь передавали под управление и ни разу не национализировали.

Гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Датская компания потребовала компенсацию за сорванную сделку о продаже завода.