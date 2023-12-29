«Балтика» попросила защитить ее товарные знаки в странах СНГ от посягательств Carlsberg

Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно. Он попросил защитить бренды компании в дружественных России странах, в том числе СНГ.

По его задумке, Роспатент убедит коллег из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. В Белоруссии этот процесс уже завершился.

Заявки в патентные ведомстве стран СНГ подала Carlsberg. «Балтику» перевели во временное управление Росимущества, а корпорация расторгла с российской компанией лицензионные соглашения на свои бренды, такие как Holsten, Seth & Riley’s Garage, Tuborg и Kronenbourg.