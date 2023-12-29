29 декабря 2023, 08:01

«Балтика» попросила защитить ее товарные знаки в странах СНГ от посягательств Carlsberg

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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подала документы на регистрацию товарных знаков «Балтики» в странах СНГ. Руководство российской компании попросило защитить ее права на бренды и на международном уровне приостановить этот процесс, сообщили «Ведомости».

Первый вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился к главе президентской администрации Антону Вайно. Он попросил защитить бренды компании в дружественных России странах, в том числе СНГ.

По его задумке, Роспатент убедит коллег из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование ее товарных знаков. В Белоруссии этот процесс уже завершился.

Заявки в патентные ведомстве стран СНГ подала Carlsberg. «Балтику» перевели во временное управление Росимущества, а корпорация расторгла с российской компанией лицензионные соглашения на свои бренды, такие как Holsten, Seth & Riley’s Garage, Tuborg и Kronenbourg.

Пиво Бизнес
29 декабря 2023, 06:57
Операторам сотовой связи в России запретят повышать тарифы быстрее инфляции
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Федеральная антимонопольная служба продолжит следить за повышением тарифов операторов сотовой связи и не позволит бесконтрольно завышать их. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко раскрыл РИА «Новости» детали новой стратегии развития отрасли связи.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - сказал он.

Дмитрий Чернышенко заявил, что за повышением платы следит ФАС России. Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года мобильные операторы смогут поднимать цены выше инфляции только в том случае, если значительную часть допприбыли вложат в новые технологии и развитие сетей.

Вице-премьер напомнил, что в последние десятилетия компании много инвестировали в оборудование и инфраструктуру. Теперь на отрасль ляжет важная ответственность за развитие сетей нового поколения 5G, создание отечественного оборудования связи и обеспечение технологического суверенитета страны.

Операторы связи просили кабмин разрешить повышать тарифы ежегодно более чем на 5% выше инфляции. Они пожаловались властям на закредитованность и большие траты на развитие сетей.

ФАС России Деньги
28 декабря 2023, 19:12
Крупная криптобиржа призвала россиян срочно вывести деньги
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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала россиян закрыть позиции до 29 декабря. Об этом «РБК-Крипто» сообщили в официальной службе поддержки платформы.

Брижа предупредила, что с завтрашнего дня все открытые позиции начнут постепенно закрываться. Россиян попросили погасить все нерешенные обязательства и вывести деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.

Письма о закрытии позиций направили людям, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории России», объяснили в техподдержке.

Binance объявила об уходе из РФ 27 сентября 2023 года. Одновременно с этим биржа сообщила о заключении договора о продаже российского бизнеса компании CommEX.

Ранее сообщалось, что Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Платформа прекратит поддержку российской валюты на собственной p2p-платформе.

Рубль Россия Деньги
28 декабря 2023, 15:47
Евро упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря
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Курс евро опустился по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро пустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. Расчетами «завтра» на 15:15 по московскому времени европейская валюта упала на 1,21 рубля - до 99,96 рубля. При этом несколькими часами ранее евро закрепился на отметке в 100,09 рубля.

Доллар также упал. Расчетами «завтра» американская валюта понизилась на 1,32 рубля - до 89,95 рубля. Курс юаня упал на девять копеек - до 12,65 рубля.

Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по итогам ноября экспортеры продадут 100% валютной выручки. На этот показатель повлияли скачок цен на нефтепродукты, а также выплата дивидендов и другие нюансы.

Также, по ее словам, кредитно-денежная политика Банка России не смогла замедлить инфляцию. Набиуллина признала, что ключевую ставку нужно было повысить еще весной 2023 года.

Евро Банки Рубль Россия Курс валют Курс евро
28 декабря 2023, 15:12
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря
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Рубль усилил рост после сообщений о запланированных валютных операциях Банка России в первом полугодии 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:12 по московскому времени упал на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это минимум с 19 декабря. Евро в тоже время опустился на 1,08 рубля и достиг 100,09 рубля, курс юаня упал на девять копеек - до 12,65 рубля.

Центробанк с 9 января приступит к проведению операций на внутреннем валютном рынке. Они будут связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии 2024 года регулятор добавит к анонсированным Минфином объемам операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей ежедневно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях инфляции. По ее словам, решение о повышении ключевой ставки следовало принять еще весной.

Рубль Россия Курс валют Курс доллара Центробанк

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