06 июня 2024, 21:01

Азербайджан присоединился к работе с картами «Мир»

РИА «Новости»
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Карты платежной системы «Мир» начали работать на территории Азербайджана. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Уже можно снимать манаты с карты „Мир“ в банкоматах ВТБ» - сказал он в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан» на полях ПМЭФ-2024.

Сейчас карты «Мир» работают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Южной Осетии и на Кубе.

Предприниматель из Индии Дивеш Кумар ранее заявил, что в Индии должна обязательно развиваться система «Мир» , а в России - индийская Rupicard. Сейчас туристы в обеих странах сталкиваются с трудностями, когда не могут воспользоваться картами.

Россия Работа МИД РФ Азербайджан ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:43
Силуанов назвал три составляющие финансового суверенитета России
РИА «Новости»
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Правительству России в ближайшие шесть лет предстоит обеспечить финансовый суверенитет страны. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом на ПМЭФ-2024. Трансляцию вели на сайте форума.

«С точки зрения Минфина, конечно, это обеспечение финансового суверенитета страны. Это глобальная задача - устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов, в том числе международных», - сказал он.

Министр заявил, что страны, которые ввели против России санкции, выстрелили себе в ногу. Их экономика стагнировала, а отечественная показала рост. По мнению Силуанова, в последние годы страна научилась выходить из сложнейших турбулентных ситуаций, эффективней управлять бюджетными деньгами и собирать налоги.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. Силуанов выступил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина состоится 7 июня.

Минфин РФ Россия Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 09:33
Посвященный сотрудничеству с Китаем стенд открыли на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба «Росконгресса».

На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба « Росконгресса ».

«Мы уверены, что форум станет платформой для обмена опытом, заключения новых соглашений и укрепления партнерских отношений между российским и китайским бизнесом», - заявил на открытии председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

Яркий стенд установил Альфа-банк, который первым среди российских банков получил международный рейтинг в КНР на уровне национального и планировал открыть филиалы в Пекине и Шанхае. В выставочном центре «Экспофорум» установили двух красных восьмиметровых драконов. В открытии культурно-делового пространства принял участие зампред Инвестиционной ассоциации Китая, генсек Инвестфорума по развитию реальной экономики Хайян Ли.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. На стенде Московской области гостей форума встретил робот Женя.

Саммиты Банки Дипломатия Международные отношения Торговля Россия Бизнес Китай Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 07:49
Рост зарплаты в России ускорился до 12,9% — Росстат
РИА «Новости»
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В марте в России рост зарплат с поправкой на инфляцию ускорился до 12,9%. За месяц этот показатель увеличился на 2,1%, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении.

Специалисты высчитали среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции. Реальная зарплата по итогам марта увеличилась на 12,9% в годовом выражении. В феврале этот показатель составлял 10,8%, в январе - 8,5%.

В номинальном выражении средняя зарплата россиян в марте составляла 87 740 рублей. Это на 21,6% больше, чем год назад. Реальные зарплаты за 2023 год увеличились на 7,8%.

В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу для женщин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что кроме должностных обязанностей женщины выполняют домашнюю работу и ухаживают за членами семьи.

Зарплаты Росстат Деньги
05 июня 2024, 10:32
Огромный красный дракон встретил гостей ПМЭФ-2024
Телеканал «360»
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Одним из самых ярких на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года стал стенд Альфа-банка. В выставочном центре «Экспофорум» установили большого красного дракона. 360.ru показал впечатлившую гостей конструкцию.

Дракона установили прямо в выставочном зале. Весь стенд, как и скульптуру, оформили в ярко-красном цвете, дополнили телеэкранами и иероглифами. Экспозицию решили посвятить сотрудничеству с Китаем.

По информации с табло на стенде, кредитный портфель Альфа-банка - владельца стенда - превысил 30 миллиардов юаней. В китайской валюте можно перевести деньги, получить кредит, открыть счет или вклад.

Саммиты Санкт-Петербург ПМЭФ-2024

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