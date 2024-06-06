Азербайджан присоединился к работе с картами «Мир»

«Уже можно снимать манаты с карты „Мир“ в банкоматах ВТБ» - сказал он в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан» на полях ПМЭФ-2024.

Сейчас карты «Мир» работают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Южной Осетии и на Кубе.

Предприниматель из Индии Дивеш Кумар ранее заявил, что в Индии должна обязательно развиваться система «Мир» , а в России - индийская Rupicard. Сейчас туристы в обеих странах сталкиваются с трудностями, когда не могут воспользоваться картами.