Автомобили Solaris начали выпускать в Санкт-Петербурге

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«AGR Automotive Group (ООО АГР) объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris», - указали в компании.

Выпускать линейку Solaris будут на «Автомобильном заводе АГР». Оно является предприятием полного производственного цикла. В модельный ряд нового бренда войдут Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Реализация всех автомобилей будет осуществляться через дилерскую сеть АГР.

Информация о выходе из режима простоя завода Hyundai в Петербурге появилась в начале января. Тогда собеседница РИА «Новости» сообщила, что предприятие занимается обучением персонала и обслуживанием оборудования.