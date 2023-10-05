Армения обошла Казахстан и Грузию по числу денежных переводов из России
Лидером по переводу денег из России стала Армения: объем поступлений в страну стал выше, чем был год назад. В Грузии и Казахстане ситуация стала противоположной, сообщил РБК.
В августе 2023 года россияне перевели в Армению сумму, эквивалентную 32,8 миллиарда рублей, что в 7,2 раза больше среднемесячных переводов в 2021 году. Для сравнения, в сентябре 2022-го показатель составил 24,8 миллиарда рублей, а в октябре - 29,7 миллиарда рублей.
Переводы из России в Грузию в августе 2023 года составили 5,7 миллиарда рублей - почти в шесть раз меньше, чем сумма переводов в Армению. В Казахстан россияне за этот же период отправили всего 1,6 миллиарда рублей.
Ранее Центробанк продлил ограничения на денежные переводы в другие страны. С 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года россияне могут перевести на любые счета в зарубежных банках не больше миллиона долларов за месяц. ЦБ также продлил ограничение на снятие иностранной валюты.