Армения обошла Казахстан и Грузию по числу денежных переводов из России

Стоимость условного завтрака в России снизилась

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Цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта — до 113,9 пункта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Индекс разработали на основе информации, предоставляемой экспертами аналитического ресурса «Чек Индекс» специально для агентства. В «корзину» внесли семь продуктов, которые чаще всего употребляют россияне на завтрак: 400 граммов батона, 200 граммов ветчины, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сыра, 500 граммов огурцов, 95 граммов растворимого кофе и один килограмм сахара.

По этим продуктам аналитики постоянно рассчитывают средний чек. За базовые 100 баллов приняли значение «Индекса кофе с бутербродом» с 1 по 15 октября прошлого года. Его перемены соответствуют среднему арифметическому от развития среднего чека по каждому из вышеперечисленных товаров.

В период с 16 по 30 сентября чек вырос по батону - до 37 рублей и кофе - до 182 рублей. При этом он снизился по огурцам - до 89 рублей, ветчине - до 183 рублей, сахару - до 66 рублей и сыру - до 183 рублей. Показатели сливочного масла остались прежними - 153 рубля. Исходя из этого, индекс по сравнению с прошлыми двумя неделями понизился на 1,2 пункта и составил 114,7 пункта.

Однако с 1 по 15 октября средний чек вырос по ветчине до 188 рублей, кофе и сыру - до 185. Цена огурцов выросла до 82 рублей, сахара - до 64. Стоимость хлеба и сливочного масла осталась прежней. Таким образом индекс понизился еще на 0,8 пункта.

Ранее аналитик Александр Шнейдерман спрогнозировал небольшое увеличение цен на импортные товары. По его словам, на это повлияло ослабление рубля. Он отметил, что подорожать могут бытовая техника и одежда.

Цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта - до 113,9 пункта. Об этом сообщило РИА «Новости».