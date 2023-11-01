Антимонопольщики обратили внимание на рекламу «бесплатных» кредиток Альфа-банка

Заявителю не понравился рекламный ролик компании. Он не успевал разглядеть сноску под фразой «Альфа-Банк - лучший мобильный банк» о том, что так заявило агентство Markswebb, и информацию об условиях обслуживания кредитных карт.

«В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: „Обслуживание в первый год - ноль рублей, со второго - 990“», - объяснили антимонопольщики.

Зрителям пообещали моментально доставить карту в любую точку России. Но список городов на сайте банка покрывал не всю территорию страны. ФАС возбудила дело по признакам нарушения пятой статьи закона о рекламе и предупредила, что банку грозит штраф.

Национальный автомобильный союз попросил антимонопольщиков, правительство и Центробанк ограничить размер комиссии автодилеров за кредиты. Общественники предложили планку в 4%.