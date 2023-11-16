16 ноября 2023, 12:37

Аналитики Yota: число пользователей приложений для инвестиций в России выросло на 20%

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Российская аудитория мобильных приложений для инвестиций увеличилась на 20% за год, а мобильный трафик на самые популярные из них повысился более чем в два раза. Об этом сообщили эксперты Yota по результатам исследования на базе анализа big data за 2022 и 2023 годы.

Лидирующую позицию на рынке по числу пользователей и объему трафика сохранили «Тинькофф Инвестиции». За год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении повысился на 11%. Однако по активности пользователей его обогнал сервис «ВТБ Мои инвестиции». Его аудитория тратит в среднем в пять раз больше трафика.

По данным Yota, у россиян значительно вырос интерес к большинству популярных приложений для инвестиций. При этом наибольшую динамику продемонстрировал сервис «Газпромбанк Инвестиции» - его трафик повысился в 2,3 раза за год. Мобильный трафик приложения Freedom24 увеличился на 70%, а «Альфа-Капитала» - на 60%.

Однако у некоторых сервисов аудитория уменьшилась в сравнении с прошлым годом. Например, количество пользователей «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилось на 55%, а у приложения «Открытие Инвестиции» их число снизилось на 48%.

Основными пользователями инвестиционных приложений стали россияне старше 26 лет - на них приходится 87% всей аудитории. Эта же категория обеспечила основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и показывает снижение. За год трафик, сгенерированный пользователями от 16 до 25 лет, упал на 8%.

Наибольшую долю (61%) среди пользователей инвестиционных приложений составляют мужчины. Они генерируют 74% трафика в указанном сегменте. При этом в текущем году трафик женской аудитории повысился почти на четверть, а мужской - всего на 9%. Сервисом с наиболее активными пользовательницами стал «Газпромбанк Инвестиции».

Первую пятерку регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений составили Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. Самый активный рост в 2023 году показал Северо-Кавказский регион: в Ингушетии количество пользователей увеличилось на 79%, в Чечне - на 71%, в Дагестане - на 69%, а в Северной Осетии - на 32%.

Аналитики Yota также выяснили, в каких регионах страны живут самые активные инвесторы. Для этого эксперты рассчитали средний трафик на одного пользователя. Лидером «Рейтинга регионального инвестора» стала Костромская область с показателем 35,3 мегабайта на пользователя. Также в топ-5 оказались Курганская область (34,2 мегабайта на пользователя), Ямало-Ненецкий АО (22,5 мегабайта), Ярославская область (22,2 мегабайта) и Чувашская Республика (22,21 мегабайта).

Инвестиции Деньги
15 ноября 2023, 20:59
Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 5,5%
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По предварительной оценке, рост валового внутреннего продукта России в третьем квартале 2023 года составил 5,5%. Об этом сообщили в Росстате.

Данные службы государственной статистики оказались лучше ожиданий экономистов. Росстат отметил рост производства в таких видах деятельности, как оптовый и розничный товарооборот, строительство, сельское хозяйство и другие.

Более подробные данные по ВВП за третий квартал ведомство представит 13 декабря. Предварительную оценку выполнили на основе производственного метода.

Еврокомиссия заявила, что рост внутреннего валового продукта России по итогам 2023 года составит 2%. РФ перенаправила большую часть экспорта, особенно сырьевые товары, в Индию, Китай и другие страны.

В ООН сообщали, что в 2024 году Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной динамикой в экономике. По данным аналитиков, в РФ увеличился индекс деловой активности. Это объяснили внутренним спросом.

Росстат ВВП
15 ноября 2023, 18:17
Еврокомиссия резко улучшила прогноз по ВВП России
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Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года составит 2%. Таким прогнозом поделилась Еврокомиссия.

Авторы документа за полгода улучшили прогноз по ВВП РФ: согласно майскому отчету , ЕК ожидала спад российской экономики на 0,9% по итогам года.

«России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны», - отметили составители нового прогноза.

Еврокомиссия пришла к выводу, что в 2024 и 2025 годах ВВП России будет расти на уровне 1,6% ежегодно. Инфляционное давление на страну останется прежним в текущем году, но затем начнет ослабевать, считают авторы экономического прогноза.

Ранее в ООН заявили, что в 2023 году Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной динамикой в экономике. По данным аналитиков S&P Global, в РФ увеличился индекс деловой активности, что можно объяснить внутренним спросом.

Россия Евросоюз Экономика
15 ноября 2023, 14:08
Доллар на Мосбирже упал ниже 89 рублей
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Курс рубля усиливает рост — доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

К 13:35 американская валюта подешевела на 1,8% до 88,97 рубля. К 13:40 курс доллара немного замедлил снижение и находился на уровне 88,99 рубля. Евро подешевел на 1,46% до 96,69 рубля, юань снизился на 1,58% до 12,273 рубля.

По данным на 12:16, европейская валюта подешевела на 1,17% до 96,98 рубля. Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля.

Американские аналитики ранее заявили, что антироссийские санкции «случайно» укрепили рубль. Введение потолка цен на нефть из РФ не ударило по экономике страны. Поступления от газа и нефти в российский бюджет в октября увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

Курс рубля усиливает рост - доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Рубль Курс валют Курс доллара
15 ноября 2023, 12:58
Курс евро впервые за 4 месяца опустился ниже 97 рублей
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Впервые с 5 июля курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 12:16 по московскому времени, евро снижался на 1,17% до 96,98 рубля. К 12:22 курс европейской валюты оказался на уровне 96,81 рубля. В то же время доллар подешевел на 1,63% до 89,13 рубля, юань снизился на 1,44% до 12,29 рубля.

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля. На открытии торгов 13 ноября курс американской валюты составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Аналитики заявили, что антироссийские санкции оказали обратный эффект и укрепили рубль. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа в октябре увеличились в два раза.

Евро Курс валют

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