Аналитики Yota: число пользователей приложений для инвестиций в России выросло на 20%

Лидирующую позицию на рынке по числу пользователей и объему трафика сохранили «Тинькофф Инвестиции». За год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении повысился на 11%. Однако по активности пользователей его обогнал сервис «ВТБ Мои инвестиции». Его аудитория тратит в среднем в пять раз больше трафика.

По данным Yota, у россиян значительно вырос интерес к большинству популярных приложений для инвестиций. При этом наибольшую динамику продемонстрировал сервис «Газпромбанк Инвестиции» - его трафик повысился в 2,3 раза за год. Мобильный трафик приложения Freedom24 увеличился на 70%, а «Альфа-Капитала» - на 60%.

Однако у некоторых сервисов аудитория уменьшилась в сравнении с прошлым годом. Например, количество пользователей «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилось на 55%, а у приложения «Открытие Инвестиции» их число снизилось на 48%.

Основными пользователями инвестиционных приложений стали россияне старше 26 лет - на них приходится 87% всей аудитории. Эта же категория обеспечила основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и показывает снижение. За год трафик, сгенерированный пользователями от 16 до 25 лет, упал на 8%.

Наибольшую долю (61%) среди пользователей инвестиционных приложений составляют мужчины. Они генерируют 74% трафика в указанном сегменте. При этом в текущем году трафик женской аудитории повысился почти на четверть, а мужской - всего на 9%. Сервисом с наиболее активными пользовательницами стал «Газпромбанк Инвестиции».

Первую пятерку регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений составили Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. Самый активный рост в 2023 году показал Северо-Кавказский регион: в Ингушетии количество пользователей увеличилось на 79%, в Чечне - на 71%, в Дагестане - на 69%, а в Северной Осетии - на 32%.

Аналитики Yota также выяснили, в каких регионах страны живут самые активные инвесторы. Для этого эксперты рассчитали средний трафик на одного пользователя. Лидером «Рейтинга регионального инвестора» стала Костромская область с показателем 35,3 мегабайта на пользователя. Также в топ-5 оказались Курганская область (34,2 мегабайта на пользователя), Ямало-Ненецкий АО (22,5 мегабайта), Ярославская область (22,2 мегабайта) и Чувашская Республика (22,21 мегабайта).