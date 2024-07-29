29 июля 2024, 12:01

Амнистию за дробление бизнеса в России запустили на полгода раньше

РИА «Новости»
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В России запустили амнистию за дробление бизнеса ради применения налоговых спецрежимов. Она не распространится на решения, принятые до 12 июля, сообщил РБК.

Амнистия за дробление бизнеса вошла в пакет поправок в Налоговый кодекс. Изначально ее планировали провести с 1 января 2025 года, но при подготовке законопроекта ко второму чтению сдвинули на полгода. Новая процедура затронет решения, которые должны вступить в силу с 12 июля.

Шанс на прекращение разбирательств получили несколько сотен налогоплательщиков. Юрист группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова заявила, что в одном только 2022 году арбитражные суды рассмотрели около 200 дел, связанных с таким дроблением. По ее мнению, в реальности фирм, практикующих подобную схему, гораздо больше.

«Можно сказать, что им протянули спасительную соломинку», - подчеркнула она.

С 2025 года в России появится туристический налог. Муниципалитеты введут сборы для отдыхающих и командированных.

Налоги Бизнес ФНС РФ
29 июля 2024, 09:35
Названы лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет
РИА «Новости»
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Самые большие перечисления от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2023 году поступили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил РБК.

Поступления в Москве составили 1,8 триллиона рублей. В Подмосковье - 610 миллиардов рублей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург. Там перечисления НДС в бюджет составили 293,5 миллиарда рублей.

В список лучших вошел также Ханты-Мансийский автономный округ. Поступления региона составили 474,6 миллиарда рублей. Замкнул пятерку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ - 399,5 миллиарда рублей.

Также издание представило список регионов с отрицательными показателями. В него попали Чукотка, Мурманская, Амурская Сахалинская и Магаданская области.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка подоходного налога с 2025 года составит от 13 до 22%.

Санкт-Петербург Бюджет России Рубль Налоги Москва
28 июля 2024, 23:38
Экономист указал на рост доходности по вкладам после повышения ключевой ставки
Pixabay
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Банковские вклады станут более высокодоходными в результате повышения ключевой ставки до 18%. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Мы давно не видели такого уровня ставок по депозитам.<…> Банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее полугода», - пояснил экономист.

Повышение ставки станет проблемой для тех, кто постоянно перекредитовывается, вырастут ставки по займам, отметил Ордов. Тем, у конго есть сбережения, финансист рекомендовал воспользоваться выгодными условиями по депозитам.

Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку , она повысилась с 16 до 18%.

Банки ЦБ РФ
26 июля 2024, 17:42
Набиуллина объявила о циклическом перегреве экономики
Freepik
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Российская экономика в первом полугодии столкнулась с максимальным за последние 16 лет перегревом. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что в последний раз перегрев такого уровня фиксировали в 2008 году, когда был экономический кризис. По ее словам, экономический спад тогда возник из-за внешних факторов.

Набиуллина объяснила, что перегревом экономики считается состояние, когда объем выпуска превышает потенциальный ВВП. Она добавила, что главным показателем этого явления является инфляция.

Ранее глава Центробанка допустила возможность того, что ключевую ставку снова повысят. Она объяснила, что регулятор будет долго удерживать этот показатель на высоком уровне.

Россия Центробанк Экономика
26 июля 2024, 15:54
Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Центробанк будет долго держать ключевую ставку на высоком уровне и не исключает ее дальнейшего повышения, если понадобится. Об этом сообщила его глава Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости».

«Не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», - заявила она.

Также она отметила, что снижать ключевую ставку в этом году не планируется.

Днем 26 июля Банк России объявил о повышении ставки до 18%. Причиной такого шага регулятор назвал ускорение инфляции в стране.

В начале июля замглавы Центробанка Алексей Заботкин предсказал замедление роста зарплат в России.

Центробанк Инфляция

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