Амнистию за дробление бизнеса в России запустили на полгода раньше

Амнистия за дробление бизнеса вошла в пакет поправок в Налоговый кодекс. Изначально ее планировали провести с 1 января 2025 года, но при подготовке законопроекта ко второму чтению сдвинули на полгода. Новая процедура затронет решения, которые должны вступить в силу с 12 июля.

Шанс на прекращение разбирательств получили несколько сотен налогоплательщиков. Юрист группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова заявила, что в одном только 2022 году арбитражные суды рассмотрели около 200 дел, связанных с таким дроблением. По ее мнению, в реальности фирм, практикующих подобную схему, гораздо больше.

«Можно сказать, что им протянули спасительную соломинку», - подчеркнула она.

С 2025 года в России появится туристический налог. Муниципалитеты введут сборы для отдыхающих и командированных.