Американская HP запустила окончательный уход из России

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В выписке компании указали, что владелец запустил процесс ликвидации. Российскую «дочку» HP официально закроют 23 октября 2024 года.

Головной офис HP находится в Кремниевой долине. Об уходе из России компания сообщила в августе 2022 года. Это решение принесло ей убытки на сумму 23 миллиона долларов. К декабрю благодаря параллельному импорту продажу ее техники возобновили.

Правительство объявило укрепление технологического суверенитета России приоритетной задачей. В мае 2023 года началась разработка законопроекта о технологической политике. Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил его президенту Владимиру Путину.

Американская компания - производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard ушла из России и инициировала ликвидацию своего дочернего подразделения HP Inc.

ТАСС обнаружил такую информацию в Едином госреестре юрлиц.