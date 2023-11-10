10 ноября 2023, 09:08

Американская HP запустила окончательный уход из России

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Американская компания — производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard ушла из России и инициировала ликвидацию своего дочернего подразделения HP Inc. ТАСС обнаружил такую информацию в Едином госреестре юрлиц.

В выписке компании указали, что владелец запустил процесс ликвидации. Российскую «дочку» HP официально закроют 23 октября 2024 года.

Головной офис HP находится в Кремниевой долине. Об уходе из России компания сообщила в августе 2022 года. Это решение принесло ей убытки на сумму 23 миллиона долларов. К декабрю благодаря параллельному импорту продажу ее техники возобновили.

Правительство объявило укрепление технологического суверенитета России приоритетной задачей. В мае 2023 года началась разработка законопроекта о технологической политике. Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил его президенту Владимиру Путину.

Американская компания - производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard ушла из России и инициировала ликвидацию своего дочернего подразделения HP Inc.

ТАСС обнаружил такую информацию в Едином госреестре юрлиц.

США Санкции Бизнес
10 ноября 2023, 07:32
Франция, ФРГ, Италия и Бельгия призвали не торопиться с конфискацией прибыли от активов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Не все страны Запада одобрили использование замороженных активов России для поддержки Украины. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с изъятием прибыли, сообщило агентство Bloomberg.

Вопрос конфискации обсудили на закрытом совещании 8 ноября. Еврокомиссия запланировала до конца года разрешить использовать доходы заблокированных российских активов на нужды Украины, но представители Франции, Италии, Бельгии и Германии выступили за постепенный переход. Они предложили сначала разработать незаконодательный документ, чтобы отмести неподходящие варианты и гарантировать, что использование этих денег юридически обосновано и не поставит под угрозу финансовую стабильность.

Заблокированные в Европе активы России с момента введения санкций до окончания третьего квартала 2023 года принесли почти три миллиарда евро прибыли. Скептически к идее использовать эти деньги на помощь Украине отнеслись Европейский центральный банк и некоторые члены Евросоюза. Они призвали заручиться поддержкой всех членов G7, прежде чем что-то предпринять.

В США профильный комитет палаты представителей одобрил законопроект о конфискации арестованных российских активов. В Штатах заблокировали лишь пять из 300 миллиардов долларов , принадлежащих стране. Евросоюз заморозил 214 миллиардов долларов.

Германия Италия Бельгия Международные отношения Россия Евросоюз Франция
10 ноября 2023, 02:29
Компенсацию для россиян по советским вкладам заморозили до 2027 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты Государственной думы приняли в двух чтениях закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно документу, по закону сбережения должны восстанавливать путем их перевода в долговые обязательства России. Для этого используют долговой рубль, стоимость которого определяют изменением соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости этого набора.

Финансовую оценку проекта произвели из общего объема гарантированных сбережений на сумму в 345,54 миллиарда рублей. Размер единицы номинала долгового обязательства по данным на 30 декабря 2002 года составлял 31,51 долговой рубль.

Днем депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении средней страховой пенсии на 7,5% с 1 января 2024 года. Увеличение пенсий затронет более 32 миллионов россиян. По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты в 2025 году проиндексируют 1 февраля и 1 августа.

Госдума РФ Деньги
10 ноября 2023, 01:23
Россияне начали массово скупать иностранную валюту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты —до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.

«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки», - отметили в заявлении.

По данным регулятора, практически весь объем покупок приходится на доллары и евро. Резкий рост покупки валюты зафиксировали во второй половине октября на фоне укрепления рубля.

В качестве причин для укрепления национальной валюты Центробанк назвал повышение ключевой ставки на 15% и «увеличение объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты ЦБ в рамках бюджетного правила».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина накануне допустила, что до конца 2023 года Центробанк может еще раз повысить ключевую ставку.

В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты -до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.

Россия Деньги Центробанк
09 ноября 2023, 13:27
Россия из импортера сельхозпродукции превратилась в экспортера — Путин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аграрный сектор России нарастил производство, и за несколько лет страна превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Президент Владимир Путин сказал об этом на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы гордимся тем, что было нами сделано за последние лет 8-10 лет в области сельского хозяйства, когда Россия из абсолютного импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы», - сказал он.

Сельское хозяйство обсудили на ХIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании. Он заявил, что в 2023 году аграрии собрали хороший урожай пшеницы и смогут поставить за рубеж 60 миллионов тонн.

Страна, по его словам, сможет закрыть собственные потребности и обеспечить другие страны. Россия удержит первое место в мире по объемам продажи пшеницы, поставит большое количество картофеля и продукции животноводства. Страна вошла в десятку лидеров по поставкам ячменя, кукурузы, масличных культур и замороженной рыбы.

Экспорт Сельское хозяйство Владимир Путин Экономика Импортозамещение

Новости по теме