21 февраля 2024, 19:53

Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства

РИА «Новости»
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Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В решении суда указали, что в доход государства обращены все акции АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех.

В 2019 году в отношении основателя холдинга Сергея Петрова и других руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода ими средств за границу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы холдинга. Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года.

Суд Россия
21 февраля 2024, 16:44
Qiwi банку хватит средств для возврата денег с кошельков
РИА «Новости»
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По предварительным данным, Qiwi банку хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.

Закон не подразумевает обязательного страхования средств, находящихся на электронных кошельках, напомнили в регуляторе. При этом возврат денег людям будет осуществляться во время принудительной ликвидации или банкротства за счет средств от реализации активов и другого имущества финансовой организации.

«По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», - отметили в ЦБ.

Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка 21 февраля. Кредитное учреждение закрыло свои офисы. Отзыв лицензии спровоцировал проблемы при оплате услуг у клиентов Райффайзенбанка и «Точки».

Банки Законы Россия Деньги Центробанк
21 февраля 2024, 15:32
«Серьезный сигнал». Отзыв лицензии Qiwi банка «тряхнет» рынок
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ЦБ отозвал лицензию у Qiwi банка, который являлся эквайером и специализировался на инфобизнесе и обучении. Уход финансовой организации из страны сильно повлияет на рынок и вызовет ряд изменений. О том, какие последствия повлечет за собой отзыв лицензии у Qiwi банка, в беседе с «360» рассказала исполнительный директор международного сервиса денежных переводов Avosend Юлия Боланд.

Она напомнила, что благодаря Qiwi-кошельку россияне могли оплачивать сервисы, недоступные для оплаты в стране. В качестве примера Воланд привела популярную игровую платформу Steam. По ее словам, из-за отзыва лицензии вырастут ставки для онлайн-касс и инфобизнеса по эквайрингу.

«Qiwi - это не только про оплату или денежные переводы, это еще один из эквайеров, и не таких маленьких», - отметила представитель Avosend.

Сервисы начнут подстраиваться под сложившуюся ситуацию, добавила она. Боланд предположила, что после ухода игрока с рынка клиенты начнут перераспределяться между другими организациями.

«Это серьезный сигнал рынку, прежде всего, оставшимся игрокам: заигрывать с high-риском в России не получится - это касается и криптовалюты, и какого-то вывода денежных средств», - предупредила она.

Исполнительный директор Avosend также рассказала, что скоро закончится «история о том, как заработать больше денег в моменте». Она назвала уход Qiwi сигналом для других финансовых организаций о том, что необходимо быть осторожнее.

«Какие-то high-рисковые компании всегда есть, они активны, всегда ищут партнеров, имеют достаточно большие объемы, но имеют серые схемы, которые не подходят для „белого“ бизнеса», - заключила Боланд.

Ранее ЦБ запретил Qiwi банку проводить финансовые операции в России. По мнению эксперта Дмитрия Голубовского, в мире начинают повышать требования к денежному обращению , чтобы увеличить его прозрачность.

Банки Криптовалюты Россия Бизнес Деньги Экономика
21 февраля 2024, 15:13
Отзыв лицензии у Qiwi банка затронул клиентов еще двух банков
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Отзыв лицензии у Qiwi банка спровоцировал проблемы при оплате связи и услуг у клиентов банка «Точка» и Райффайзенбанка. Об этом сообщил «Коммерсант».

В Райффайзенбанке изданию рассказали, что часть услуг компаний оплачивалась через сервисы Qiwi банка. Работа над восстановлением операций уже началась. В «Точке» журналистам подтвердили, что сбой коснулся части клиентов, которых обслуживали в филиале в Qiwi банке. В ближайшее время для них пообещали запустить новые опции и предложения.

По данным Frank Media , банк «Точка» действовал в формате мультибанковской платформы с филиалами в «Открытии» и Qiwi банке. Сейчас клиенты, у которых остались счета в Qiwi банке, не могут перевести в «Точку» деньги. Кроме того, им недоступны снятие наличных, обмен валюты и оплата картой, привязанной к счету в Qiwi банке.

ЦБ отозвал у банка лицензию.

Кредитная организация уже закрыла свои офисы.

Как оказалось, деньги на электронных кошельках застрахованы не были - госгарантии распространялись лишь на вклады Qiwi банка.

Банки Деньги
21 февраля 2024, 14:34
Исторически так сложилось. Почему комиссия за снятие денег в банке — нормальная практика
РИА «Новости»
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В Сети начали распространять информацию, согласно которой пользователям Сбербанка предлагают заплатить 50 рублей за выбор купюр при снятии наличных в банкоматах. А при снятии 100 тысяч рублей якобы взимается комиссия в 150 рублей. Как рассказал «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота, подобная практика вполне нормальна.

В то же время банки ищут варианты извлечения дополнительного дохода.

В России до сих пор популярны наличные. При этом для финансовой системы страны это несет некоторые угрозы. Эти деньги фактически оторваны от экономики России.

Он пояснил, что процесс снятия наличных в банкоматах относится к числу кассовых операций. А для классических банков этот процесс проводится как маржинальная операция. То есть предусмотрены комиссии за снятие наличных. И существуют также определенные лимиты. Без комиссии, например, можно за месяц снять 300 тысяч рублей. Если сумма больше, то с клиента снимаются дополнительные деньги за операцию.

«То есть это исторически так было», - отметил эксперт.

По его словам, на российском рынке сложилась интересная ситуация. На руках у населения достаточно много наличных денег. Бархота напомнил, что этот показатель достигает 18 триллионов рублей. Это исторический рекорд. Такого не было даже в пандемийный период, заверил он.

В частности, у Сбербанка сейчас активно развиваются разные пакетные продукты, в том числе подписки на разные сервисы. Бархота предположил, что при использовании таких экосистем можно минимизировать или вообще отменить комиссии за получение наличных денег.

По его мнению, создание пакетных продуктов скорее всего направлена не столько для повышения комиссионного дохода, сколько для увеличения числа подписчиков. Просто нужно внимательно изучить все условия, резюмировал эксперт.

Банки Рубль Доходы Сбербанк Деньги

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