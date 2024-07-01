Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России
Акции кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«В доход переданы акции АО „Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“», - сказал он.
В феврале 2024 года по решению суда расположенная в Липецке фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко и его сыну, перешла в собственность России. Эта компания является одним из крупнейших производителей кондитерских и шоколадных изделий. Судебное решение вступило в силу немедленно, обжаловать его можно было в апелляционном порядке.