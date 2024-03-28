Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до AA со стабильным прогнозом

Сотрудники банков могут быть участниками телефонных разводов, заявили в Госдуме. Иначе трудно объяснить согласие клерков выдать кредиты тем, кто не сможет их оплатить. Похоже, систему банковской безопасности пора модифицировать.

«Бесспорно, государству нужно заниматься разъяснительной практикой, и очень серьезно. Запускать социальную рекламу на телеканалах и в интернете: что нужно делать, чтобы не попасть в руки мошенникам. Отрубайте непонятные звонки, включайте защитные механизмы - антиспам на телефонах», - перечислил Масленников.

Однако люди зачастую «покупаются» на самые известные схемы, о которых их не раз предупреждали, заметил экономист. Например, на звонки от «работников спецслужб», которые заявляют, что человек участвует в некой секретной операции, и в результате выманивают у него огромные деньги.

Банки - пособники? Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил усовершенствовать алгоритм взаимодействия банковских сотрудников в рамках оформления потребительских кредитов. Это нужно для эффективного противодействия мошенникам.

Хинштейн подчеркнул, что без соучастия банковских служащих мошеннические схемы с кредитами невозможны. Ведь чаще всего жертвами преступников становятся явно неплатежеспособные граждане - пенсионеры или безработные. Между тем клерки без колебаний выдают им требуемые суммы.

«Мошеннические схемы постоянно развиваются, появляются новые. Недавно они начали использовать портал „Госуслуги“, обращаясь якобы оттуда за подтверждением персональных данных. Так они крадут уже не денежные средства, а персональные данные», - подытожил Масленников.

Людей нужно предупреждать Хинштейн абсолютно прав: человеческий фактор крайне важен, подтвердил экономист. Конечно, банкам (в том числе из первой десятки) нужно взыскательнее относиться к собственным сотрудникам, создавать сильную систему безопасности. Но многое зависит и от самих граждан.

Только в прошлом году у россиян украли более 15 миллиардов рублей, добавил собеседник «360». Спасти от списания мошенниками удалось почти шесть триллионов.

Как работают над безопасностью клиентов банков Российским кредитным организациям действительно пора усиливать уровень защиты от проникновения в личные данные клиентов.

Центральный банк и Ассоциация банков России уже начали создавать для этого специальные механизмы, рассказал «360» эксперт Института современного развития Никита Масленников.

Он напомнил, что государство тоже не остается в стороне: в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Но важно не только принять закон, но и отрегулировать его, поэтому инициатива вступит в силу лишь с 1 марта 2025 года.

В своем Telegram-канале Хинштейн также рассказал, что банкиры называют дискриминацией введение оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении. При этом они забывают, что «дыры» в безопасности напрямую касаются клиентов, персональные данные которых попадают в интернет.