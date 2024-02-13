Адвокат назвал надежный способ обезопасить себя от криминальных кредитов

«Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото», - предупредил он.

Паспорт надо бережно хранить, не оставлять в залог, не давать в руки по первому требованию.

Миронов отметил, что игнорирование рекомендаций по финансовой безопасности является «основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана».

Он добавил, что CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений также никому нельзя сообщать. Кроме того, не нужно брать кредиты по настоянию лиц, которые представляются сотрудниками различных служб безопасности, Центробанка или правоохранительных органов.

Если у человека возникли подозрения, что на него могли оформить кредит при потере паспорта, или же ему начали звонить коллекторы с требованием вернуть долг, который он не брал, то нужно сразу обратиться в полицию, подчеркнул адвокат.

Ранее телефонные мошенники обманули 24-летнюю девушку из города Павлово Нижегородской области. Она перевела злоумышленникам 937 тысяч рублей.