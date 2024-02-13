13 февраля 2024, 02:51

Адвокат назвал надежный способ обезопасить себя от криминальных кредитов

РИА «Новости»
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Мошенники нередко оформляли на себя криминальные кредиты с использованием потерянных или украденных паспортов граждан, поэтому не стоит без нужды пересылать сканы или фото паспорта организациям или партнерам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Если ваши паспортные данные крайне необходимы вашим партнерам, то лучше их переписать, но не пересылать скан или фото», - предупредил он.

Паспорт надо бережно хранить, не оставлять в залог, не давать в руки по первому требованию.

Миронов отметил, что игнорирование рекомендаций по финансовой безопасности является «основной причиной оформления кредита без участия человека или с участием под воздействием обмана».

Он добавил, что CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений также никому нельзя сообщать. Кроме того, не нужно брать кредиты по настоянию лиц, которые представляются сотрудниками различных служб безопасности, Центробанка или правоохранительных органов.

Если у человека возникли подозрения, что на него могли оформить кредит при потере паспорта, или же ему начали звонить коллекторы с требованием вернуть долг, который он не брал, то нужно сразу обратиться в полицию, подчеркнул адвокат.

Ранее телефонные мошенники обманули 24-летнюю девушку из города Павлово Нижегородской области. Она перевела злоумышленникам 937 тысяч рублей.

Паспорта Адвокаты Мошенничество Кредиты Деньги
12 февраля 2024, 07:05
Турецкие экспортеры обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией
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Компании из Турции, отправляющие свои товары в Россию, обеспокоены реакцией западных стран на ведение бизнеса со страной, находящейся под санкциями. Об этом написала турецкая газета Ekonomim, ссылаясь на заявление руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казыма Тайчи.

Компании из Турции, отправляющие свои товары в Россию, обеспокоены реакцией западных стран на ведение бизнеса со страной, находящейся под санкциями. Об этом написала турецкая газета Ekonomim , ссылаясь на заявление руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казыма Тайчи.

«Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США», - пояснил собеседник издания. Он подчеркнул, что производители боятся потенциальных проблем.

При этом экспортеры зерновых и других культур намерены в текущем годы увеличить долю своей продукции в России. По данным газеты, ссылающейся на Туркстат, страна отправила на российский рынок в 2023 году товаров на 10,9 миллиарда долларов. Рост объема экспорта по сравнению с 2022 годом составил почти 17%. В 2024 году Россия также вошла в число целевых стран для поставки турецких товаров.

Ранее российский консул Андрей Буравов заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Турцией снизился на 11 миллиардов долларов, до 48,5 миллиарда долларов.

Турция Россия Запад
09 февраля 2024, 18:03
Малый и средний бизнес получил 1,7 триллиона рублей господдержки в 2023 году
Pxhere
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В 2023 году более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,7 триллиона рублей в виде финансовой поддержки. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе ежегодной встречи с представителями НП «Опора России».

По словам министра, рост ключевых отраслевых показателей является в том числе результатом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Сейчас в стране работает более 6,3 миллиона юрлиц и ИП, на 17% увеличилось число вновь созданных компаний, на четверть увеличились налоговые поступления, а средняя зарплата работников МСП - на 15%», - подчеркнул Решетников.

Он добавил, что крупнейшие заказчики закупили у МСП товаров и услуг почти на восемь триллионов рублей. Центры «Мой Бизнес» предоставили поддержку более чем 500 субъектам МСП, самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Около 400 тысяч услуг бизнес получил на платформе МСП.рф.

Ранее Решетников заявил, что Россия в ближайшие три-четыре года сможет обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. С этой страной у России небольшой разрыв.

Рубль Россия Бизнес Экономика
09 февраля 2024, 14:33
Такер здесь ни при чем. Укрепление рубля связали исключительно с экономическими факторами
РИА «Новости»
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Рубль не определяется политикой. Его курс зависит исключительно от экономических факторов, рассказал «360» аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Курс рубля на открытии валютных торгов в пятницу показал рост, свидетельствуют данным Мосбиржи. СМИ связали такую динамику с публикацией интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Курс рубля определяется сейчас торговлей. <…> Интервью - это политика, торговля никак не будет меняться. <…> C точки зрения влияния на курс, это интервью не влияет на курс никак, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», - подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас растут цены на нефть, и это положительная тенденция. К концу текущего месяца стоит ожидать курса примерно в 89 рублей за доллар.

«В конце февраля это может отразиться на курсе рубля, который будет получше, чем сейчас. Вот в это я верю. <…> Если нефть будет и дальше вот так расти, как сейчас, Brent выше 90 (долларов за баррель - прим. ред.), <…> к концу февраля мы получим курс 89 вместо того 90 с полтиной, который есть сейчас», - отметил экономист.

Таким образом, тенденция на укрепление рубля действительно есть.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что курс российской валюты не упадет ниже отметки в 95 рублей за доллар в 2024 году. Такие значения возможны во втором квартале года.

Рубль Торговля Нефть Интервью Курс доллара Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 10:19
Правительство одобрило поправки о налоговом вычете по НДФЛ для долгосрочных сбережений
РИА «Новости»
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Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту по НДФЛ для долгосрочных сбережений россиян. Подробности сообщили на сайте Министерства финансов России.

«Одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тысяч рублей в год) для долгосрочных сбережений», - указано в сообщении.

Есть и другие положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения. В том числе негосударственные пенсионные фонды должны будут предоставлять данные о заключении договоров долгосрочных сбережений для контроля за предоставлением вычетов.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Но если годовой доход превысит пять миллионов рублей - ставка незначительно вырастет до 15%.

Ранее вычет по НДФЛ при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР. По данным депутатов, за пять лет цена за квадратный метр на первичном рынке выросла на 110%, а на вторичном - на 60%.

Рубль Доходы Россия НДФЛ

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