«Осторожно, лось!» Минтранс Подмосковья предупредил автомобилистов о диких зверях на дорогах

29 сентября 2023, 14:49
Unsplash
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Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть сейчас особенно внимательными на дорогах, которые проходят рядом с лесами. Ведь в Подмосковье продолжается миграция лосей.

Внутри зон действия знака «Дикие животные» автомобилистам необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен, в утреннее и вечернее время нужно включать дальний свет и не использовать клаксон. При обнаружении лося рекомендуется затормозить до полной остановки и осторожно проехать. В случае возникновения животного по ходу движения водителей призывают прибегать к резкому маневру уклонения на скорости 50-60 километров в час.

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Как рассказали в ведомстве, один из инцидентов с участием рогатого скота произошел в начале июня в Серпухове. Автомобиль на ходу уклонился от лося и врезался в дерево, водитель и пассажиры машины с травмами доставлены в больницу.

«Всего в Подмосковье с начала года произошло шесть наездов на лосей, в результате чего один человек погиб и девять человек были ранены. ДТП были зафиксированы на дорогах в Волоколамске, Дмитрове, Истре, Серпухове, Солнечногорске и Шаховской. Отметим, что все аварии произошли поздним вечером в период с 20:00 до 21:45», - добавили в региональном Минтрансе.

Минтранс Подмосковья предупредил водителей о рисках выхода на проезжую часть лосей в теплое время года. Детеныши и взрослые особи могут неожиданно оказаться на дороге вблизи лесной чащи.

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