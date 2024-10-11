11 октября 2024, 02:23

Зверь с ракетами. Новый российский корвет «Ржев» удивил американцев

РИА «Новости»
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ВМФ России получит на вооружение новейший российский ракетный корвет «Ржев». Несмотря на малый размер, он обладает мощным оружием. Американский журнал The National Interest назвал это судно зверем с ракетами.

Корабль проекта 22800 класса «Каракурт» направился с Амурского судостроительного завода во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний. Ожидается, что «Ржев» присоединится к Тихоокеанскому флоту в начале 2026 года.

Несмотря на компактные размеры - длину всего 66,7 метра и водоизмещение 860 тонн - этот корвет хорошо вооружен. Разработчики оснастили его восемью противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», артиллерийской установкой АК-176МА и автоматической двухцелевой пушкой А-190. «Ржев» способен атаковать надводные корабли и противостоять различным угрозам как совместно с другими силами, так и в одиночку.

«Это знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов. <…> Новый российский корвет класса „Каракурт“ - зверь, носитель крылатых ракет», - заявил журналист Питер Сучиу.

К классу «Каракурт» относятся четыре малых ракетных корабля, сообщили «Известия». Их строительство по заказу Минобороны началось в 2019 году.

Корабли Россия Армия
10 октября 2024, 21:19
Ушедшему в трехмесячную самоволку уральскому рядовому дали реальный срок
«ВКонтакте»
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Срок в пять лет и шесть месяцев колонии общего режима получил призванный в рамках частичной мобилизации рядовой из уральского города Усть-Катава за трехмесячную самоволку. Такой приговор вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.

В пресс-службе ведомства сообщили, что военную часть в Ростовской области солдат оставил в начале декабря 2023 года после обследования в медицинском учреждении. Из больницы рядовой уехал в родной город, где остался на три месяца, пропустив установленный срок возвращения в часть.

Магнитогорский военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и неявке в установленный срок без уважительных причин в период мобилизации. В качестве наказания рядовому назначили пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о лишении права на получение социальных выплат ушедших в самоволку военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о ежемесячной сумме в размере 158 тысяч рублей. При этом выплаты возобновятся, если военный вернется в часть или место несения службы.

Военные Приговоры Россия
01 октября 2024, 04:21
Маневр российского истребителя на Аляске напугал американского генерала
РИА «Новости»
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Американские летчики отслеживали полет четырех российских военных самолета вблизи Аляски. Маневр истребителя Су-35С сочли небезопасным, об этом сообщил генерал ВВС США Грегори Гийо, его слова передал Telegram-канале Fighterbomber.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС новую партию Су-34. Истребители уже показали высокую эффективность в зоне СВО, новая партия получила широкие возможности по уничтожению объектов противника.

Самолеты объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) совершили «безопасный и дисциплинированный перехват» российских самолетов в зоне противовоздушной обороны Аляски.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», - заявил генерал.

В Telegram-канале опубликовали видеозапись с американского самолета. На кадрах видно, что истребитель ВВС США слишком близко подошел к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, а пилот Су-35С из группы сопровождения сманеврировал и отогнал американский самолет.

США Истребители Военные Самолеты
30 сентября 2024, 13:20
Путин подписал указ об осеннем призыве
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Осенний призыв продлится с 30 сентября по 31 декабря. На службу призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

«Осуществить <…> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - следует из указа.

Путин поручил правительству, исполнительным органам и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Призывники смогут обжаловать решения комиссий онлайн в досудебном порядке, рассказал ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский. Это можно сделать через «Госуслуги».

Военные Владимир Путин Госуслуги
30 сентября 2024, 12:27
Призывники смогут обжаловать решения комиссий через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Призывники, несогласные с решениями комиссий во время осенней кампании, смогут обжаловать их в досудебном порядке онлайн. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала „Госуслуги“», - уточнил военный.

Призывники также смогут обжаловать решения комиссий через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме, добавил Цимлянский.

Осенний призыв стартует в России 1 октября. Военнообязанные начнут получать бумажные повестки, но в трех регионах станут рассылать электронные документы. Речь идет о Рязанской области, Сахалине и Республике Марий-Эл.

Военные Россия Госуслуги

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