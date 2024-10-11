Зверь с ракетами. Новый российский корвет «Ржев» удивил американцев

Корабль проекта 22800 класса «Каракурт» направился с Амурского судостроительного завода во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний. Ожидается, что «Ржев» присоединится к Тихоокеанскому флоту в начале 2026 года.

Несмотря на компактные размеры - длину всего 66,7 метра и водоизмещение 860 тонн - этот корвет хорошо вооружен. Разработчики оснастили его восемью противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», артиллерийской установкой АК-176МА и автоматической двухцелевой пушкой А-190. «Ржев» способен атаковать надводные корабли и противостоять различным угрозам как совместно с другими силами, так и в одиночку.

«Это знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов. <…> Новый российский корвет класса „Каракурт“ - зверь, носитель крылатых ракет», - заявил журналист Питер Сучиу.

К классу «Каракурт» относятся четыре малых ракетных корабля, сообщили «Известия». Их строительство по заказу Минобороны началось в 2019 году.