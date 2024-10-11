Зверь с ракетами. Новый российский корвет «Ржев» удивил американцев
ВМФ России получит на вооружение новейший российский ракетный корвет «Ржев». Несмотря на малый размер, он обладает мощным оружием. Американский журнал The National Interest назвал это судно зверем с ракетами.
Корабль проекта 22800 класса «Каракурт» направился с Амурского судостроительного завода во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний. Ожидается, что «Ржев» присоединится к Тихоокеанскому флоту в начале 2026 года.
Несмотря на компактные размеры - длину всего 66,7 метра и водоизмещение 860 тонн - этот корвет хорошо вооружен. Разработчики оснастили его восемью противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», артиллерийской установкой АК-176МА и автоматической двухцелевой пушкой А-190. «Ржев» способен атаковать надводные корабли и противостоять различным угрозам как совместно с другими силами, так и в одиночку.
«Это знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов. <…> Новый российский корвет класса „Каракурт“ - зверь, носитель крылатых ракет», - заявил журналист Питер Сучиу.
К классу «Каракурт» относятся четыре малых ракетных корабля, сообщили «Известия». Их строительство по заказу Минобороны началось в 2019 году.