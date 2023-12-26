26 декабря 2023, 23:31

Жителям Ейска объяснили громкие звуки в небе

РИА «Новости»
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Громкие звуки, которые жители Ейска слышали ранее, — это военные учения с применением беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Громкие звуки, которые жители Ейска слышали ранее, - это военные учения с применением беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, военные в регионе проводят учения, в том числе с использованием дронов.

«Громкий звук - уничтожение одной из учебных целей при отработке задач учений», - пояснили в оперштабе.

Ранее в СМИ появилась информация о звуках взрывов в Ейске, которые приписали работе ПВО. Жители сообщили, что слышали несколько громких звуков.

Рано утром 26 декабря ВСУ атаковали порт Феодосии. Спасатели оперативно локализовали начавшийся после взрыва пожар. От взрыва пострадал большой десантный корабль «Новочеркасск». Системы ПВО сбили два бомбардировщика Су-24 около населенного пункта Жовтень.

Военные учения Военные Взрывы ПВО Краснодарский край
25 декабря 2023, 16:15
Иноагентам и иностранцам в России запретили служить по призыву в погранвойсках
РИА «Новости»
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Иноагентам, судимым, наркоманам и иностранцам запретили призываться в Пограничную службу ФСБ России. Президент Владимир Путин подписал закон с поправками в отдельные законодательные акты. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Президент утвердил порядок, при котором пограничниками не смогут становиться призывники с иностранным гражданством, видом на жительство и другим документом о праве на постоянное проживание за пределами России. Людей, имевших судимости, в том числе погашенные путем амнистии, примирения сторон, деятельным раскаянием или истечением срока давности, тоже не возьмут в погранслужбу. Аналогичный запрет наложили на иноагентов и тех, кто принимал психотропные и наркотические вещества без назначения врача.

Иноагентам в России уже запретили работать на муниципальной и государственной службе, заниматься творчеством за счет бюджета. Осенью 2023 года Минюст заявил, что из реестра лиц под иностранным влиянием исключили 64 физических и юридических лиц.

Законы Военные ФСБ Россия Владимир Путин Армия
19 декабря 2023, 18:35
Путин указал на неспособность России бросать раненых на произвол судьбы
РИА «Новости»
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Россия не позволяла себе оставлять раненых военных на произвол судьбы, как временщики на Украине. Об этом во время посещения выставки в Минобороны сказал президент Владимир Путин.

«Мы не можем себя так вести, как временщики на Украине. Они оставляли раненых, бросали на произвол судьбы, как в тех же Крынках. За людей своих не считают», - заявил президент.

На выставке в оборонном ведомстве Путину продемонстрировали санитарные автомобили, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, укомплектованные с учетом опыта СВО новые медицинские сумки.

Военные Россия Владимир Путин
19 декабря 2023, 11:12
Российский солдат увернулся от гранат ВСУ и спас раненого сослуживца
РИА «Новости»
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Раненый российский солдат спас тяжело пострадавшего сослуживца из-под обстрела украинской армии с дрона. Он тащил его по полю и уворачивался от гранат, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В разгар боя оба солдата получили ранения. Один из парней взвалил сослуживца себе на спину и ползком протащил по полю. Дрон Вооруженных сил Украины наблюдал за ними и сбрасывал гранаты.

Спасавший друга военный дважды увернулся от огня. Оказавшись в окопе, он включил рацию и запросил эвакуацию. В это время украинские военные сбросили гранату рядом с его сослуживцем, но не попали - она взорвалась неподалеку. Мужчина несколько раз пытался встать, но падал обратно на землю.

«Есть все шансы, что бойцы все же в итоге спаслись. Судьба парней все также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», - заявили военкоры.

Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Алима Дзамихова , который эвакуировал более 35 военнослужащих. Российская колонна попала под обстрел, несколько машин подбили. Офицер погрузил солдат к себе в кузов и вывез с поля боя.

Военные Армия
05 декабря 2023, 23:08
Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ
Unsplash
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Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес первый приговор российским офицерам, не предотвратившим внезапное нападение ВСУ на территорию Белгородской области. Фигуранты уголовного дела получили по четыре года лишения свободы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Российские офицеры - Анатолий Бондарев и Дмитрий Дмитраков - остались при своих воинских званиях, избежав дополнительного наказания. Суд отказал обвинению в их лишении, поэтому после его отбытия они при желании смогут вернуться в армейские ряды.

Известно, что в ходе ракетной атаки, которую они не предотвратили, погибли семь военных и были уничтожены 15 единиц различной техники. Речь шла о событиях в селе Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года.

Офицеров обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 340 УК РФ (нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России).

Фигуранты дела свою вину не признали и будут обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру , который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания.

Суд Приговоры Россия Армия

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