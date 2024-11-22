«Запас систем у нас есть». Россия продолжит испытания ракеты «Орешник»

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях. <…> Тем более что запас таких систем у нас есть», - подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что «Орешник» - это не результат модернизации советских систем, а новая разработка и, прежде всего, результат работы специалистов, проделанной в условиях современной России.

«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение», - обратил внимание президент.

Он добавил, что все это демонстрирует огромный потенциал отечественной школы ракетостроения и ее способность решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.