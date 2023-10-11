Западу посоветовали обратить внимание на уничтоживший дорогую технику российский «Ланцет»

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После презентации в 2019 году «Ланцет» стал, по его словам, выдающимся успехом оборонной промышленности России. Несмотря на небольшой вес, мощности БПЛА хватило для уничтожения многих вооружений, в том числе боевых танков и самолетов. В интернете появились многочисленные кадры, на которых дрон истреблял дорогую технику ВСУ , поставленную с Запада.

«Этой производительности должно быть достаточно, чтобы обратить внимание западных аналитиков, но потенциально более тревожным является впечатляющий послужной список „Ланцета“ в борьбе с артиллерией и противовоздушной обороной», - сказал автор статьи.

Барражирующий боеприпас испытали в Сирии, а на шестом месяце проведения спецоперации задействовали на Украине. Хамблинг сказал, что с тех пор количество отправленных в зону боевых действий дронов стали постоянно увеличивать.

При помощи этого боеприпаса российские подразделения вывели из строя чешскую ракетную систему залпового огня RM-70 на Авдеевском направлении. Точность удара проконтролировали другими дронами.