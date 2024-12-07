Запад испугался российской ракеты «Циркон»

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом „Циркона“, поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», - отметил автор материала.

Ракету также оснастили ядерным двигателем, ее можно использовать на стратегическом уровне. Обозреватель отметил, что «Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник».

Минобороны России показало пуски ракет «Циркон» и «Калибр» в ходе учений группировки ВМФ и ВКС, которые прошли в восточной части Средиземного моря. СМИ провели подробную раскадровку видеоролика запуска и выяснили интересные детали в конструкции ракеты.