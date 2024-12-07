07 декабря 2024, 16:58

Запад испугался российской ракеты «Циркон»

Пресс-служба Минобороны
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Западные страны испугались многоцелевого потенциала российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом написал независимый военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом „Циркона“, поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», - отметил автор материала.

Ракету также оснастили ядерным двигателем, ее можно использовать на стратегическом уровне. Обозреватель отметил, что «Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник».

Минобороны России показало пуски ракет «Циркон» и «Калибр» в ходе учений группировки ВМФ и ВКС, которые прошли в восточной части Средиземного моря. СМИ провели подробную раскадровку видеоролика запуска и выяснили интересные детали в конструкции ракеты.

Ракеты Военные учения Военные Корабли Россия Оружие Запад
03 декабря 2024, 22:53
Минобороны впервые детально показало гиперзвуковую ракету «Циркон»
РИА «Новости»
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Минобороны РФ впервые показало гиперзвуковую ракету «Циркон» в деталях. Об этом сообщила «Российская газета».

Авторы издания проанализировали раскадровку ролика с учений в Средиземном море, опубликованного военным ведомством. На кадрах заметили прикрывающий носовую часть «Циркона» цилиндрический кожух, который, предположительно, защищает ракету «от внешних повреждений и любопытных глаз». Также внимание журналистов привлек разгонный блок ракеты в ее носовой части.

По данным Минобороны, группировки ВМФ и ВКС России произвели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования «Циркон» и «Калибр». Совместные действия отрабатывались в рамках военных учений, которыми руководит главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее сравнил ракету «Орешник» с гиперзвуковыми снарядами «Циркон» или «Кинжал».

Ракеты Военные учения Военные Россия
27 ноября 2024, 17:32
Депутат забил тревогу из-за острого дефицита кадров в сфере ВПК
Unsplash
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Россия столкнулась с острой нехваткой специалистов инженерных специальностей в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, его процитировал сайт «Дума ТВ».

По его словам, дефицит кадров на предприятиях в ближайшее время составит уже порядка 400 тысяч человек. Парламентарий обратил внимание, что в последнее время на рынке труда фиксируется избыток гуманитариев и нехватка инженеров.

«И этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК», - добавил Морозов.

Ранее о необходимости обучения технических специалистов рассказал председатель правительства Михаил Мишустин. В будущем инженеры смогут составить новую промышленную элиту страны, подчеркнул он. Мишустин объяснил, что все больше молодых людей отказываются от некогда популярных направлений вроде юриспруденции и менеджмента в пользу технических специальностей.

Военные Рабочие места Депутаты Работа
22 ноября 2024, 20:48
Ядерную триаду России «осовременят» до 95%
Unsplash
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производственные мощности. Это позволит на 95% оснастить стратегические ядерные силы современными видами вооружений, доложил на совещании в Кремле первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

В России, по его словам, реализуется инвестиционная программа, посвященная увеличению производственных мощностей организаций ВПК. Тонкошкуров сообщил, что благодаря ей предприятия значительно увеличат изготовление самых востребованных вооружений и техники.

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС - более 82%», - сказал он.

Тонкошкуров заверил также, что серийный выпуск ракеты «Орешник» можно организовать в кратчайшие сроки. По его словам, предприятия ВПК имеют необходимую для этого научно-производственную базу.

О том, что решение о производстве ракеты принято, сообщил на совещании с представителями Минобороны, ВПК и разработчиками оружия президент России Владимир Путин. Он поддержал идею принять «Орешник» на вооружение Ракетным войск стратегического назначения.

Ядерное оружие Оружие
22 ноября 2024, 20:31
Цели по всей Европе. Главком РВСН оценил радиус действия «Орешника»
РИА «Новости»
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Баллистическая ракета «Орешник» неуязвима перед существующими системами ПРО и способна поражать цели по всей Европе. Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил об этом президенту России Владимиру Путину на совещании ВПК в Кремле.

Запуск 21 ноября он назвал успешным. По словам Каракаева, это испытание в боевых условиях подтвердило обоснованность заложенных в «Орешник» проектно-конструкторских и технических решений. Главком РВСН сообщил, что новую ракету не смогут остановить любые существующие и перспективные системы ПРО, она способна поражать разные цели, от одиночных до площадных и высокозащищенных.

«Исходя из поставленных задач и дальности действия этого оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно отличает его от других видов высокоточного оружия большой дальности», - сказал он.

Ядерное оружие Ракеты Европа Оружие Баллистическая ракета «Орешник»

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