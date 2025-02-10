Законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде внесут в Госдуму

«На следующей неделе будем стараться это сделать», - отметил он.

По словам депутата, предлагаемые новым законом штрафы будут достаточно крупными. Таким образом, нарушители будут осознавать серьезность своих действий. Конкретный размер санкций он не назвал.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее утвердила инициативу об увеличении штрафов за несообщение военкомату о переезде. Картаполов предложил повысить штрафные санкции с максимальных пяти тысяч рублей до 10-20 тысяч.

Такие меры наказания могут назначить в том случае, если человек переехал на срок более трех месяцев и не получил регистрацию на новом месте.