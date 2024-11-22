22 ноября 2024, 20:48

Ядерную триаду России «осовременят» до 95%

Unsplash
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производственные мощности. Это позволит на 95% оснастить стратегические ядерные силы современными видами вооружений, доложил на совещании в Кремле первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

В России, по его словам, реализуется инвестиционная программа, посвященная увеличению производственных мощностей организаций ВПК. Тонкошкуров сообщил, что благодаря ей предприятия значительно увеличат изготовление самых востребованных вооружений и техники.

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС - более 82%», - сказал он.

Тонкошкуров заверил также, что серийный выпуск ракеты «Орешник» можно организовать в кратчайшие сроки. По его словам, предприятия ВПК имеют необходимую для этого научно-производственную базу.

О том, что решение о производстве ракеты принято, сообщил на совещании с представителями Минобороны, ВПК и разработчиками оружия президент России Владимир Путин. Он поддержал идею принять «Орешник» на вооружение Ракетным войск стратегического назначения.

Ядерное оружие Оружие
22 ноября 2024, 20:31
Цели по всей Европе. Главком РВСН оценил радиус действия «Орешника»
РИА «Новости»
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Баллистическая ракета «Орешник» неуязвима перед существующими системами ПРО и способна поражать цели по всей Европе. Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил об этом президенту России Владимиру Путину на совещании ВПК в Кремле.

Запуск 21 ноября он назвал успешным. По словам Каракаева, это испытание в боевых условиях подтвердило обоснованность заложенных в «Орешник» проектно-конструкторских и технических решений. Главком РВСН сообщил, что новую ракету не смогут остановить любые существующие и перспективные системы ПРО, она способна поражать разные цели, от одиночных до площадных и высокозащищенных.

«Исходя из поставленных задач и дальности действия этого оружия оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно отличает его от других видов высокоточного оружия большой дальности», - сказал он.

Ядерное оружие Ракеты Европа Оружие Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 20:01
Путин назвал «Орешник» еще одним гарантом суверенитета России
РИА «Новости»
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Разработанная в России система «Орешник» станет еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

«Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», - сказал глава государства.

Путин добавил, что аналогичного «Орешнику» оружия нет ни у одной страны мира, что тоже имеет немаловажное значение.

«Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня», - заметил он.

Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 19:50
«Запас систем у нас есть». Россия продолжит испытания ракеты «Орешник»
Пресс-служба Минобороны
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Россия продолжит испытания новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе в боевых условиях. На это указал президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях. <…> Тем более что запас таких систем у нас есть», - подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что «Орешник» - это не результат модернизации советских систем, а новая разработка и, прежде всего, результат работы специалистов, проделанной в условиях современной России.

«Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают гордость, восхищение», - обратил внимание президент.

Он добавил, что все это демонстрирует огромный потенциал отечественной школы ракетостроения и ее способность решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.

Ракеты Владимир Путин Баллистическая ракета «Орешник»
21 ноября 2024, 20:25
Конституционный суд России определил предельный возраст контрактников
РИА «Новости»
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Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации или заключившие контракт с Минобороны могут уволиться по достижении возраста в 65 лет. Такое решение принял Конституционный суд России. Определение опубликовали на официальном сайте ведомства.

В суд обратился боец, подписавший контракт с Минобороны. Он пояснил, что отправился в зону проведения специальной военной операции до принятия нового закона об увеличении срока военной службы.

Изначально мужчина планировал попасть под демобилизацию после 50 лет. Но после 24 июня 2023 года сделать этого не смог.

Конституционный суд с этим мнением не согласился. В определении говорится, что судьи не увидели противоречий в законодательстве.

«Какого-либо иного предельного возраста пребывания на военной службе граждан мужского пола в период мобилизации федеральным законом не установлено», - говорится в тексте определения. В удовлетворении жалобы суд бойцу отказал.

В России повысили возраст не только мобилизованным и контрактникам, но и призывникам. С января этого года на срочную службу начали призывать мужчин до 30 лет , подняв предельный возраст на три года.

Суд Законы Военные Россия Армия

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