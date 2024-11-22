Ядерную триаду России «осовременят» до 95%

В России, по его словам, реализуется инвестиционная программа, посвященная увеличению производственных мощностей организаций ВПК. Тонкошкуров сообщил, что благодаря ей предприятия значительно увеличат изготовление самых востребованных вооружений и техники.

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС - более 82%», - сказал он.

Тонкошкуров заверил также, что серийный выпуск ракеты «Орешник» можно организовать в кратчайшие сроки. По его словам, предприятия ВПК имеют необходимую для этого научно-производственную базу.

О том, что решение о производстве ракеты принято, сообщил на совещании с представителями Минобороны, ВПК и разработчиками оружия президент России Владимир Путин. Он поддержал идею принять «Орешник» на вооружение Ракетным войск стратегического назначения.