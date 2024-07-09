Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове
Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове. Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина разместили на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.
Задачами образовательного учреждения станут обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования и научно-исследовательская работа в интересах обороны страны.
Численность военнослужащих и гражданского персонала составит шесть тысяч человек.
Ранее выпускники Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища приехали в Зарайск. Они возложили цветы к городскому мемориалу, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня окончания учебы.