09 июля 2024, 00:54

Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове

РИА «Новости»
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Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове. Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина разместили на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Задачами образовательного учреждения станут обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования и научно-исследовательская работа в интересах обороны страны.

Численность военнослужащих и гражданского персонала составит шесть тысяч человек.

Ранее выпускники Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища приехали в Зарайск. Они возложили цветы к городскому мемориалу, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня окончания учебы.

Россия Армия Михаил Мишустин
08 июля 2024, 07:21
Корветы «Громкий» и «Резкий» вышли из Владивостока для учений в АТР
РИА «Новости»
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Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» вышли в море из Владивостока для учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщило РИА «Новости».

Корабли проведут мероприятия, в том числе по уничтожению и поиску вражеских подлодок. Также корветы отработают алгоритмы действий по противодиверсионной и противовоздушной обороне.

При выходе в море экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и провели тренировку по отражению налета БПЛА условного врага. Один из корветов накануне принял на борт вертолет Ка-27ПС.

Ранее стало известно о прибытии китайских военных в Белоруссию для проведения совместных антитеррористических учений.

Мероприятия пройдут с 8 по 19 июля.

Военные учения Россия
07 июля 2024, 22:49
Появилось видео испытаний необычных бетонобойных бомб для Су-30СМ2
РИА «Новости»
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Испытания бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2, попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Судя по записи, бомбы сначала плавно спускаются на парашютах, затем отделяются и резко устремляются к цели. При этом боеприпасы сначала «вгрызаются» в землю и взрываются только через несколько секунд.

Главный конструктор программы Су-30 Олег Панков рассказал, что истребитель оснастили радаром с увеличенной почти в два раза дальностью обнаружения.

«На нем применили интегрированное оружие большой дальности - практически все, что сейчас имеет Россия, на нем применяется», - отметил он.

По словам Панкова, одна из воинских частей смогла уже через три дня поразить американскую систему ПВО Patriot с помощью новых истребителей.

В декабре Минобороны получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Новая техника успешно прошла летные испытания.

Истребители Видео Самолеты Россия Оружие
07 июля 2024, 07:59
Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
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Российские специалисты изучили боевую часть европейских ракет SCALP/ Storm Shadow, определили дальность срабатывания над поверхностью земли и глубину пробития. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

По его словам, кумулятивная часть ракеты представляет собой предмет формы цилиндра порядка полуметра в длину. Носовая часть устроена в виде воронки.

«Головная часть ракеты - колпак, потом идет первичный заряд, а затем и основная боевая часть. Он необходим для пробития препятствия и за счет кумулятивного эффекта, проделывает отверстия, после чего происходит взрыв. Мы понимаем дальность срабатывания от поверхности, глубину пробития и какие используются датчики», - сказал специалист.

Ранее российские специалисты изучили принцип работы и внутреннее строение кассетного боеприпаса ATACMS.

Россия Оружие
06 июля 2024, 12:53
Китай и Белоруссия проведут антитеррористические учения
РИА «Новости»
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Китайские военнослужащие прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Маневры начнутся 8 июля, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В республике приземлился самолет с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. С 8 до 19 июля пройдет совместная антитеррористическая тренировка. Китайские и белорусские военные обменяются опытом, проведут слаживание подразделений и подготовят базу для будущего сотрудничества.

В апреле Вооруженные силы Белоруссии проверили боеготовность танковых и инженерных частей на западе страны, а затем присоединились ко второму этапу российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о росте угроз в Восточной Европе , а военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил нападение со стороны Украины.

Белоруссия Военные учения Терроризм Армия Китай Союзное государство

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