ВСУ признали победу России в битве дронов благодаря большим запасам

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FPV-дроны использовали обе стороны конфликта. Противостоять таким БПЛА, по словам военнослужащего, очень сложно. Электронные помехи и сети, накинутые на машины и траншеи, немного помогали, но российские военные знали об этих уловках и обходили их.

«Это похоже на игру в шахматы. Они выигрывают. Просто с точки зрения количества», - сказал он.

Стриж заявил, что преимущество противника - в количестве беспилотных летательных аппаратов. Он заметил, что российская армия смогла позволить себе бить не только по крупным объектам, но и второстепенным, а также выпускать на одно задание по два БПЛА вместо одного.

Специалисты назвали беспилотники главным оружием современных конфликтов. Военный историк Юрий Кнутов объяснил, что радиолокационным станциям трудно заметить их на подлете из-за использования композитных материалов, небольшой скорости и высоте полета.