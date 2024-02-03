Вступившему в «Ахмат» бойцу отказали в выплате за участие в СВО

Мужчина объяснил, что провел на линии соприкосновения около трех месяцев в должности полевого медика. После этого он обратился за региональной выплатой в 225 тысяч рублей, но ему отказали.

«У меня была категория годности „В“, поэтому в военном комиссариате в Челябинске добровольцем меня не взяли. Обратился в „Ахмат“, там взяли. Вопросов по зарплате нет, получали ежемесячно сумму, которую приравняли ко всем военнослужащим», - сказал боец.

Военнослужащий признался, что выплата не так важна для него, однако он хотел направить деньги на нужды подразделения, в котором служил.

В региональном министерстве социальных отношений ответили, что боец проходил службу через пункт отбора во Владикавказе, а не Челябинске. По этой причине он не имеет оснований для получения выплаты от региона.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны отчет о выплатах семьям погибших участников СВО.