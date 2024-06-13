13 июня 2024, 07:38

«Всему есть предел». Появление кораблей на Кубе связали с давним заявлением Путина

РИА «Новости»
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Появление российских кораблей на Кубе означает, что Россия отстоит свои национальные интересы и обеспечит стратегическую безопасность. Норвежский политолог Гленн Дизен припомнил в X заявление президента Владимира Путина о красных линиях.

По его словам, на Западе усомнились в том, что Россия осмелится защищать выполнение озвученных ограничений, а риск третьей мировой войны сочли необоснованным. Дизен доказал обратное. Он припомнил заявление Путина в 2014 году и показал фото российского корабля в порту Гаваны спустя 10 лет.

«Путин тогда заявил: „Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?“», - процитировал политолог.

Дизен заявил, что отправкой кораблей Россия предупредила НАТО об ответных мерах на отправку оружия Украине. По мнению политолога, она не позволит разрушить систему сдерживания.

Ударная группа Северного флота на одном из этапов дальнего похода вошла в порт Гаваны. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США проследят за кораблями.

Куба Корабли Международные отношения Запад Владимир Путин Армия
11 июня 2024, 15:24
Северный флот отработает в Атлантическом океане применение ракетного оружия
Пресс-служба Минобороны
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Корабли Северного флота начали учения в Атлантическом океане. Они отработают применение высокоточного ракетного оружия, сообщила пресс-служба Минобороны.

К учениям приступила разнородная тактическая корабельная ударная группа флота: многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода. Экипажи отработают попадание по морским целям на удалении более 600 километров с помощью компьютерного моделирования.

За несколько дней до начала учений экипаж корабля «Адмирал флота Советского Союза Горшков» потренировался отражать атаки средств воздушного нападения.

Ранее стало известно, что «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» прибудут на Кубу 12–17 июня. ВМС США намерены отслеживать этот визит.

Военные учения Корабли Оружие
10 июня 2024, 17:41
Российские ракетоносцы и бомбардировщики совершили полет над тремя морями
Пресс-служба Минобороны
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Стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Продолжительность самого дальнего полета составила более шести часов. На некоторых частях маршрута российские самолеты сопровождали зарубежные истребители.

Полет был плановым, пилоты дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее истребители МиГ-31 сопроводили над акваториями Берингова и Охотского морей американский стратегический бомбардировщик B-1В Lancer. Самолеты проследили, чтобы зарубежный борт не нарушил границу России.

Авиация Истребители Самолеты Арктика Армия Балтийское море
10 июня 2024, 02:39
«Рособоронэкспорт» подписал контракты на поставку более 170 вертолетов
РИА «Новости»
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«Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», заключил контракты на поставку более 170 вертолетов более чем в 20 стран. Об этом гендиректор компании Александр Михеев заявил на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024, сообщило РИА «Новости».

«Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке», - сказал Михеев.

По его словам, российские вертолеты доказали свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях, а производственные мощности компании позволяют полноценно исполнять экспортные контракты, причем при первоочередном выполнении гособоронзаказа.

Сама выставка пройдет на территории МВЦ «Крокус Экспо» с 10 по 12 июня. В ее рамках компания также представит широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.

Прошлым летом «Рособоронэкспорт» подписал с иностранным партнером контракт на сумму выше полумиллиарда долларов в первый же день работы форума «Армия-2023».

Вертолеты Выставки Экспорт Ростех Россия Оружие Москва
07 июня 2024, 07:48
Российские и сирийские самолеты отработали авиаудары
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Военные самолеты России и Сирии провели совместное патрулирование в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и отработали авиаудары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В учениях участвовали истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34.

«Экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне», - передали в оборонном ведомстве.

Ранее два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем вблизи Аляски. Самолеты провели в воздухе более 11 часов, периодически их сопровождали иностранные истребители.

До этого стратегические ракетоносцы летали над Баренцевым, Норвежским и Чукотским морями. Все полеты они выполняли по международным стандартам.

Истребители Военные учения Сирия Военные Самолеты Россия

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