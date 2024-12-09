09 декабря 2024, 09:36

«Все награды важны». Командиры ЧВК «Вагнер» рассказали о памятных боях

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Боевые действия, в которых принимали участие подразделения частной военной компании «Вагнер», долгое время носили гриф секретности. Получившие государственные награды бойцы публично их не демонстрировали, но совершенные подвиги в разных точках мира помнят до сих пор. Подробности в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.

Кавалер орденов Мужества и командир дальнего направления «Вагнера» с позывным Радимир заявил, что свою награду получил в Ливии за взятие базы «Ярмук» под Триполи.

«Эту базу строили русские в свое время. При взятии было четко видно, что ее качественно сделали. Но задача, поставленная командованием, была выполнена малыми силами. Нахрапом взяли», - заявил он.

Радимир подчеркнул, что все награды доставались бойцам не просто так, а за выполнение поставленных задач, о некоторых из которых говорить они не могут до сих пор.

С ним согласился бывший начальник штаба ЧВК с позывным Маркс. Он добавил, что помнит, за что получил каждую из своих наград.

«За Акербат и Дейр-эз-Зор в Сирии, Триполи в Ливии, за поддержание конституционного строя в Центральноафриканской Республике, ну и за освобождение различных населенных пунктов в зоне спецоперации», - перечислил он.

Сражавшийся вместе с Кэпом кавалер орденов Мужества и командир батальона ближнего направления ЧВК Русич назвал бой в Триполи самым запомнившимся.

«Мне дали дивизию местных ливийцев. Из нее выделили батальон, танковую роту, и я ими руководил. Они стояли у нас на правом фланге от отряда», - рассказал он.

Герой России и командир штурмового отряда Александр Кузнецов с позывным Ратибор заявил, что хорошо помнит два сражения за Пальмиру в Сирии.

«В первый раз мы действовали двумя подразделениями. Это подразделение Кэпа было и второе. За первую Пальмиру я получил орден Мужества, а уже за вторую - звезду Героя», - рассказал он.

Показав на еще две награды в виде звезд, Ратибор пояснил, что одной его наградили в Луганской Народной Республике за освобождение населенных пунктов, которые стали основой плацдарма для будущего наступления, а вторую вручили в Донецкой Народной Республике за освобождение Артемовска.

Герой России и командир дальнего направления с позывным Кэп признался, что не помнит, за что получил свою главную награду, потому что принимал участие в большом количестве боевых действий, а наградные листы подписывал командир.

Африка Ливия Награды Сирия Военные Россия
07 декабря 2024, 16:58
Запад испугался российской ракеты «Циркон»
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Западные страны испугались многоцелевого потенциала российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом написал независимый военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом „Циркона“, поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», - отметил автор материала.

Ракету также оснастили ядерным двигателем, ее можно использовать на стратегическом уровне. Обозреватель отметил, что «Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят «Искандер-М», «Кинжал» и новый «Орешник».

Минобороны России показало пуски ракет «Циркон» и «Калибр» в ходе учений группировки ВМФ и ВКС, которые прошли в восточной части Средиземного моря. СМИ провели подробную раскадровку видеоролика запуска и выяснили интересные детали в конструкции ракеты.

Ракеты Военные учения Военные Корабли Россия Оружие Запад
03 декабря 2024, 22:53
Минобороны впервые детально показало гиперзвуковую ракету «Циркон»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Минобороны РФ впервые показало гиперзвуковую ракету «Циркон» в деталях. Об этом сообщила «Российская газета».

Авторы издания проанализировали раскадровку ролика с учений в Средиземном море, опубликованного военным ведомством. На кадрах заметили прикрывающий носовую часть «Циркона» цилиндрический кожух, который, предположительно, защищает ракету «от внешних повреждений и любопытных глаз». Также внимание журналистов привлек разгонный блок ракеты в ее носовой части.

По данным Минобороны, группировки ВМФ и ВКС России произвели пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования «Циркон» и «Калибр». Совместные действия отрабатывались в рамках военных учений, которыми руководит главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее сравнил ракету «Орешник» с гиперзвуковыми снарядами «Циркон» или «Кинжал».

Ракеты Военные учения Военные Россия
27 ноября 2024, 17:32
Депутат забил тревогу из-за острого дефицита кадров в сфере ВПК
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россия столкнулась с острой нехваткой специалистов инженерных специальностей в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, его процитировал сайт «Дума ТВ».

По его словам, дефицит кадров на предприятиях в ближайшее время составит уже порядка 400 тысяч человек. Парламентарий обратил внимание, что в последнее время на рынке труда фиксируется избыток гуманитариев и нехватка инженеров.

«И этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК», - добавил Морозов.

Ранее о необходимости обучения технических специалистов рассказал председатель правительства Михаил Мишустин. В будущем инженеры смогут составить новую промышленную элиту страны, подчеркнул он. Мишустин объяснил, что все больше молодых людей отказываются от некогда популярных направлений вроде юриспруденции и менеджмента в пользу технических специальностей.

Военные Рабочие места Депутаты Работа
22 ноября 2024, 20:48
Ядерную триаду России «осовременят» до 95%
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производственные мощности. Это позволит на 95% оснастить стратегические ядерные силы современными видами вооружений, доложил на совещании в Кремле первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

В России, по его словам, реализуется инвестиционная программа, посвященная увеличению производственных мощностей организаций ВПК. Тонкошкуров сообщил, что благодаря ей предприятия значительно увеличат изготовление самых востребованных вооружений и техники.

«Набранные темпы производства и поставки вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС - более 82%», - сказал он.

Тонкошкуров заверил также, что серийный выпуск ракеты «Орешник» можно организовать в кратчайшие сроки. По его словам, предприятия ВПК имеют необходимую для этого научно-производственную базу.

О том, что решение о производстве ракеты принято, сообщил на совещании с представителями Минобороны, ВПК и разработчиками оружия президент России Владимир Путин. Он поддержал идею принять «Орешник» на вооружение Ракетным войск стратегического назначения.

Ядерное оружие Оружие

Новости по теме