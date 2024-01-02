02 января 2024, 19:32

ВС России применили самый современный комплекс РЭБ на Купянском направлении

РИА «Новости»
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Российские военнослужащие группировки войск «Запад» использовали на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

Министерство поделилось кадрами мобильной группы РЭБ, которая эффективно подавляет беспилотники и источники радиоизлучения Вооруженных сил Украины. Участники группы постоянно меняют место дислокации, чтобы не попасть под удары ВСУ.

В ведомстве указали, что комплекс РЭБ может засечь беспилотник противника с двух и трех километров. Он начинает воспроизводить звуковой сигнал, после этого оператор дает команду на подавление цели. Оборудование способно работать в круглосуточном режиме.

В Минобороны также добавили, что специалисты войск РЭБ с помощью данного комплекса могут подавить радиосвязь ВСУ и обрушить их спутниковый интернет и мобильную связь.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее напомнил, что российские военные обладают оружием , аналогов которому в мире не существует. Это РСЗО «Торнадо», танки Т-90М «Прорыв», системы ПВО и РЭБ и другие.

Беспилотники Военные Россия Оружие
02 января 2024, 11:31
Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО
РИА «Новости»
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Российские военные обладают оружием, аналогов которому в мире нет. Об этом Lenta.ru напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Ланцет», гаубице «Коалиция» и многом другом.

«Наши дроны „Ланцет“ - это уникальный БПЛА, со складными крыльями, компактный. Его не уловить с помощью тепловизора, он работает на электродвигателе и поражает не только пехоту, но и бронированные цели, имеет увеличенную боевую часть и высокую дальность работы. Ни одна страна не может похвастать таким оружием», - отметил эксперт.

Кнутов добавил, что также хорошо себя зарекомендовала гаубица «Коалиция», которая способна производить до 10 выстрелов в минуту.

«Она стреляет на расстояние до 70 километров, это рекордные показатели. Еще есть РСЗО „Торнадо“, танки Т-90М „Прорыв“, системы ПВО и РЭБ, а также многое другое», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у вооруженных сил есть оружие, которым не обладает ни одна страна , писал RT.

Военные Россия Оружие
01 января 2024, 17:26
Призывной возраст для россиян повысили до 30 лет
РИА «Новости»
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Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о повышении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет вступил в силу с 1 января 2024 года. Нижняя граница осталась без изменений — на уровне 18 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов отмечал, что россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет автоматически зачисляются в запас и под призыв не попадут.

В первоначальной версии законопроекта призывной возраст хотели повышать постепенно с 18-27 лет до 21 года - 30 лет. Но ко второму чтению поправки сохранили нижнюю границу без изменений Как напомнил сайт News.ru , первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в зоне проведения спецоперации достаточно контрактников и добровольцев. Поэтому новый этап частичной мобилизации в России проводить не планируют.

По указу президента России, предельная численность Вооруженных сил увеличилась до 1,32 миллиона человек. Но в Минобороны подчеркнули, что не видят причин для увеличения призыва россиян на срочную службу. В частности, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество контрактников в Вооруженных силах вырастет до 745 тысяч человек до конца 2024 года.

Законы Россия Владимир Путин Армия
01 января 2024, 15:28
Путин указал на уникальность российской армии
Пресс-служба Минобороны
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Российские Вооруженные силы обладают такими образцами вооружений, которых нет ни у одной другой. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.

«Таких средств, как у российской армии, нет ни у одной другой», - заявил он.

Путин отметил, что в настоящее время Вооруженным силам требуется больше средств для подавления беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

«Способности и возможности армии России продолжают кратно возрастать», - добавил глава государства.

Ранее президент отметил, что в зоне специальной операции начала меняться ситуация. По его словам, противник начал сдуваться и терять переданные ему западные ресурсы.

При этом они подчеркнул, что российские войска проводят все штурмовые действия только после плотного огневого поражения украинских позиций.

Владимир Путин Армия
01 января 2024, 05:25
Право на отсрочку от призыва для работников IT-компаний продлили до 30 лет
Freepik
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Право на получение отсрочки от призыва для людей, трудящихся в аккредитованных IT-компаниях, теперь предоставляется до достижения ими 30 лет, на время работы в этих фирмах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года. Распоряжение подписал российский лидер Владимира Путина 4 сентября 2023 года.

До этого право на получение отсрочки для таких людей предоставляли до 27 лет. Изменения ввели из-за повышения верхней границы призывного возраста в РФ с 1 января с 27 до 30 лет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что право отсрочки от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека , 256 тысяч из которых работают в IT-сфере. Также отсрочку получили 170 тысяч сотрудников банковской системы. Кроме этого, на службу не призвали специалистов из отрасли сельского хозяйства, СМИ, энергетики и других сфер.

Еще 6 декабря стало известно о появлении в электронной базе Госдумы документа с поправками к № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно протоколу, граждане России призывного возраста получат возможность проходить срочную службу в органах ФСБ.

Военные Россия

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