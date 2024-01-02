ВС России применили самый современный комплекс РЭБ на Купянском направлении
Российские военнослужащие группировки войск «Запад» использовали на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.
Министерство поделилось кадрами мобильной группы РЭБ, которая эффективно подавляет беспилотники и источники радиоизлучения Вооруженных сил Украины. Участники группы постоянно меняют место дислокации, чтобы не попасть под удары ВСУ.
В ведомстве указали, что комплекс РЭБ может засечь беспилотник противника с двух и трех километров. Он начинает воспроизводить звуковой сигнал, после этого оператор дает команду на подавление цели. Оборудование способно работать в круглосуточном режиме.
В Минобороны также добавили, что специалисты войск РЭБ с помощью данного комплекса могут подавить радиосвязь ВСУ и обрушить их спутниковый интернет и мобильную связь.
Военный эксперт Юрий Кнутов ранее напомнил, что российские военные обладают оружием , аналогов которому в мире не существует. Это РСЗО «Торнадо», танки Т-90М «Прорыв», системы ПВО и РЭБ и другие.