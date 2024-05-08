Возвращение генерала Суровикина в Россию опровергли

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Военкор опубликовал видеозапись, на которой было видно, что Суровикин находится на борту самолета с пилоткой на голове. На кадрах генерал произнес фразу: «С Богом!».

«Он в Африке», - заявил собеседник информационного агентства.

По его словам, выложенный ролик сняли полгода назад.

В августе 2023 года Суровикина освободили от должности главкома ВКС. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о генерале.