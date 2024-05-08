Возвращение генерала Суровикина в Россию опровергли
Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин. Но источники из окружения военного опровергли эту информацию в разговоре с Ura.ru.
Военкор опубликовал видеозапись, на которой было видно, что Суровикин находится на борту самолета с пилоткой на голове. На кадрах генерал произнес фразу: «С Богом!».
«Он в Африке», - заявил собеседник информационного агентства.
По его словам, выложенный ролик сняли полгода назад.
В августе 2023 года Суровикина освободили от должности главкома ВКС. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о генерале.