Возможности российских истребителей Су-57 поразили специалистов на Западе

13 октября 2023, 08:02
РИА «Новости»
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Российский Су-57 стал единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в реальных боях. Благодаря использованию ракеты Р-37М по дальности поражения он превзошел американские и китайские аналоги, заявил Military Watch.

В 2020 году этот самолет поступил на вооружение российской армии. Су-57 отличался от других истребителей пятого поколения превосходством в огневой мощи. Американский F-22 и китайский J-20 мог нести по шесть ракет «воздух-воздух» большой дальности и две малой дальности, всего восемь. Более легкий американский F-35 ограничен четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия и две малой дальности.

Однако в отличие от зарубежных образцов российский истребитель снабдили возможностью нести ракеты «воздух-воздух» гораздо большей дальности, чем другие истребители-невидимки, и применять крылатые ракеты дальнего поражения. Кроме того Су-57 - единственный истребитель пятого поколения , участвовавший в реальных боевых действиях.

«Доступ к Р-37М является одной из наиболее выдающихся особенностей Су-57 по сравнению с конкурирующими истребителями этого поколения и обеспечивает дальность поражения 400 километров, что означает, что он может нейтрализовать самолеты противника более чем в два раза дальше, чем F-22, F-35 или J-20», - заявил автор статьи.

Российские войска использовали этот истребитель с первых недель спецоперации на Украине. Специалист Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что Су-57 уступил американскому F-35 только уровнем шума.

Истребители Истребитель Су-57 Самолеты Армия Импортозамещение
Украинцы по звуку выяснили, что ВС России применили новые дроны
23 октября 2023, 08:59
Unsplash
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Российские военные начали использовать большое количество новых недорогих дронов. Украинцы сравнили их звук с газонокосилкой, сообщило «Военное обозрение».

Беспилотниками нового типа атаковали военные объекты и инфраструктуру в Киевской, Одесской и Кировоградской областях. Украинцы написали в пабликах, что российские беспилотники стали издавать другой звук. Если раньше при приближении БПЛА слышали гул, похожий на работающий мотор мопеда, то теперь - газонокосилки.

Представитель Минобороны Украины подтвердил, что противник упростил и расширил производство дронов. По его информации, российские подразделения стали использовать большое количество простых дронов, сделанных из более дешевых китайских комплектующих.

Китай с сентября ввел двухлетние ограничения на экспорт в Россию гражданских дронов и комплектующих. Минпромторг заявил, что производители не жаловались на дефицит.

Беспилотники Оружие Украина
Подразделения с ударными мини-дронами могут появиться в ВС России
21 октября 2023, 16:55
РИА «Новости»
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В Вооруженных силах России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, сообщил источник РИА «Новости».

Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.

Россия Армия
Новым командующим ВКС России стал генерал-полковник Афзалов — СМИ
20 октября 2023, 21:54
Пресс-служба Минобороны
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Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Россия Армия
Россия опровергла закупки оружия в КНДР
20 октября 2023, 12:54
Пресс-служба Минобороны
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Россия не получала оружие от КНДР. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия1», что это слухи. Его процитировал МИД.

«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.

Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.

Сергей Лавров КНДР Оружие

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