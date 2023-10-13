Возможности российских истребителей Су-57 поразили специалистов на Западе

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В 2020 году этот самолет поступил на вооружение российской армии. Су-57 отличался от других истребителей пятого поколения превосходством в огневой мощи. Американский F-22 и китайский J-20 мог нести по шесть ракет «воздух-воздух» большой дальности и две малой дальности, всего восемь. Более легкий американский F-35 ограничен четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия и две малой дальности.

Однако в отличие от зарубежных образцов российский истребитель снабдили возможностью нести ракеты «воздух-воздух» гораздо большей дальности, чем другие истребители-невидимки, и применять крылатые ракеты дальнего поражения. Кроме того Су-57 - единственный истребитель пятого поколения , участвовавший в реальных боевых действиях.

«Доступ к Р-37М является одной из наиболее выдающихся особенностей Су-57 по сравнению с конкурирующими истребителями этого поколения и обеспечивает дальность поражения 400 километров, что означает, что он может нейтрализовать самолеты противника более чем в два раза дальше, чем F-22, F-35 или J-20», - заявил автор статьи.

Российские войска использовали этот истребитель с первых недель спецоперации на Украине. Специалист Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что Су-57 уступил американскому F-35 только уровнем шума.