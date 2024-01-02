Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО

По его словам, речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Ланцет», гаубице «Коалиция» и многом другом.

«Наши дроны „Ланцет“ - это уникальный БПЛА, со складными крыльями, компактный. Его не уловить с помощью тепловизора, он работает на электродвигателе и поражает не только пехоту, но и бронированные цели, имеет увеличенную боевую часть и высокую дальность работы. Ни одна страна не может похвастать таким оружием», - отметил эксперт.

Кнутов добавил, что также хорошо себя зарекомендовала гаубица «Коалиция», которая способна производить до 10 выстрелов в минуту.

«Она стреляет на расстояние до 70 километров, это рекордные показатели. Еще есть РСЗО „Торнадо“, танки Т-90М „Прорыв“, системы ПВО и РЭБ, а также многое другое», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у вооруженных сил есть оружие, которым не обладает ни одна страна , писал RT.