Военные пенсии могут увеличить в России на 4,5% с октября 2024 года
Правительство России внесло в Госдуму проект об увеличении «военных» пенсий на 4,5%. Он может вступить в силу с 1 октября предстоящего года. Официальный документ разместили в электронной базе ГД.
«С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия <…> предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года», - указали в публикации.
Ранее в Минобороны сообщили, что с ноября 2023 года военные пенсионеры - участники СВО начнут получать 100-процентную компенсацию выплат. Это коснется военных пенсионеров, которые поступили на службу после начала спецоперации или отправились на фронт по частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий участникам специальной военной операции, бойцам Росгвардии, а также их семьям. В случае смерти военного в зоне СВО или через год после окончания службы родственникам выплатят пять миллионов рублей.