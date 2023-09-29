Военные пенсии могут увеличить в России на 4,5% с октября 2024 года

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«С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия <…> предлагается установить на уровне 89,32%, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года», - указали в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что с ноября 2023 года военные пенсионеры - участники СВО начнут получать 100-процентную компенсацию выплат. Это коснется военных пенсионеров, которые поступили на службу после начала спецоперации или отправились на фронт по частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий участникам специальной военной операции, бойцам Росгвардии, а также их семьям. В случае смерти военного в зоне СВО или через год после окончания службы родственникам выплатят пять миллионов рублей.