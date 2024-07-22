Военные корабли ТОФ поразили подлодку условного противника в Японском море

Корабли во время маневров обнаружили и «уничтожили» подводную лодку условного противника. Военные ударили по субмарине из реактивно-бомбометных установок РБУ-6000 и торпедного оружия.

После учений отряд корветов вернется на базу. Военные корабли принимали участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие - 2024» и морском патрулировании в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совместные с ВМС НОАК маневры проходили с 15 по 17 июля. Минобороны Китая предупредило, что совместные патрулирования состоялись в соответствии с принятым ранее планом. В ведомстве подчеркнули, что учения не имели связи с нынешней международной и региональной обстановкой.