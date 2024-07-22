22 июля 2024, 10:37

Военные корабли ТОФ поразили подлодку условного противника в Японском море

РИА «Новости»
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Экипажи корветов «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели военные учения в Японском море. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корабли во время маневров обнаружили и «уничтожили» подводную лодку условного противника. Военные ударили по субмарине из реактивно-бомбометных установок РБУ-6000 и торпедного оружия.

После учений отряд корветов вернется на базу. Военные корабли принимали участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие - 2024» и морском патрулировании в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Совместные с ВМС НОАК маневры проходили с 15 по 17 июля. Минобороны Китая предупредило, что совместные патрулирования состоялись в соответствии с принятым ранее планом. В ведомстве подчеркнули, что учения не имели связи с нынешней международной и региональной обстановкой.

Военные учения Военные Корабли Подлодки
22 июля 2024, 08:42
Редкую модификацию танка Т-90 с литой башней заметили в России
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На железнодорожной платформе в России заметили редкую модификацию танка Т-90. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает».

Авторы публикации обратили внимание на фотографию боевой машины с литой башней, которая говорит о принадлежности танка к ранней серии. Такие машины встречаются очень редко.

Т-90 «Владимир» стал серийным вариантом танка объект 188. Его взяли на вооружение в 1992 году. Боевую машину оснастили системой управления огнем, динамической защитой «Контакт-5», а также комплексом оптико-электронного подавления «Штора».

Журналисты Forbes назвали Россию страной с самой большой огневой мощью. По данным СМИ, у ВС РФ в три раза больше артиллерийских орудий, чем у США.

В начале июля российские артиллеристы уничтожили танк Abrams в зоне спецоперации. Военные использовали высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь».

Россия Танки
21 июля 2024, 10:56
Российские МиГ-29 и МиГ-31 отправили на перехват американских бомбардировщиков
РИА «Новости»
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Над акваторией Баренцева моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе России групповую цель. Для перехвата направили истребители МиГ-29 и МиГ-31, сообщили в Минобороны.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», - подчеркнули в ведомстве.

Американские бомбардировщики изменили курс полета при приближении российских истребителей, удалились от них и развернулись.

МиГ-29 и МиГ-31 вернулись на аэродромы базирования, не допустив нарушения государственной границы России.

В Минобороны подчеркнули, что полет экипажи выполняли в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Все меры безопасности летчики соблюли.

В конце июня российский Су-27 успешно перехватил датский F-16 над Балтийским морем. Он выполнил боковое сближение с нарушителем границы и вынудил его изменить курс.

США Истребители Россия
20 июля 2024, 00:23
В России захотели расширить список профессий для альтернативной службы
РИА «Новости»
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Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы, дополнив его еще 13 специальностями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1442 организаций», - отметили в пресс-релизе.

Перечень представили на общественное обсуждение. В частности, список дополнили такими профессиями, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инструктор-методист по лечебной физкультуре и операционный медбрат.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки маткапитала и направить их на накопительную пенсию матери. По его словам, неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься в ближайшее время.

Военные Минтруд РФ Россия
18 июля 2024, 09:27
Антидрон «Леший» разработали в России
РИА «Новости»
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Холдинг «Росэлектроника» разработал для российских военных мобильный комплекс защиты от дронов под названием «Леший». Он предназначен для прикрытия служебных автомобилей и военного автотранспорта, отметила пресс-служба компании.

Этот подавитель размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, которые создают подобие защитного купола над транспортным средством. Система гарантирует подавление каналов управления FPV-дронами.

«Радиус действия системы - порядка 250 метров. Аппаратура эффективно работает как стационарно, так и в движении», - отметили в холдинге.

Комплекс в ходе испытаний продемонстрировал свою эффективность и поставляется заказчикам.

«Новую систему можно использовать, в том числе для защиты промышленных объектов. Наша аппаратура отличается от существующих аналогов низкой стоимостью и высокой надежностью. Заказчики в основном дают положительные отзывы на комплексы, мы работаем над расширением диапазона частот», - добавил гендиректор ВЦКБ «Полюс» Анатолий Кузнецов.

Утром в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 35 дронов ВСУ за ночь над двумя регионами России.

Беспилотники Военные

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