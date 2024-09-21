Во Владивостоке начались российско-китайские военные учения

России необходимо полностью закрыть потребности в беспилотниках, а для этого — последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики продукции и постоянно ее модернизировать. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Его слова привела пресс-служба Кремля.

России необходимо полностью закрыть потребности в беспилотниках, а для этого - последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики продукции и постоянно ее модернизировать. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Сейчас с коллегами говорили, что чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления, и кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает», - добавил президент.

Кроме того, он поручил искать средства радиоэлектронного и огневого поражения вражеских дронов, чтобы сохранить жизни военнослужащих, военную технику и критически важные объекты.

Ранее Путин во время поездки в Санкт-Петербург посетил Специальный технологический центр , производящий беспилотники «Орлан».