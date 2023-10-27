ВМС США испытали новое оружие «независимости» в Тихом океане
Военно-морские силы США испытали новое оружие на литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, который прозвали «Независимостью». В восточной части Тихого океана американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поразить надводные и воздушные цели, сообщило издание The Drive.
Для запуска боеприпасов ВМС использовали контейнерную пусковую установку Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher. Испытания доказали «смертоносность LCS». В материале указали, что сама установка может вместить разные виды крылатых ракет Tomahawk.
«Семейство Mk 70 действительно предлагает относительно простой способ увеличить огневую мощь на самых разных кораблях», - уточнили в публикации.
ВМС США могут использовать установку на небольших надводных боевых кораблях с вертолетными площадками и судах класса Independence.
В начале сентября Пентагон сообщил об испытания баллистической ракеты Minuteman III. Успешный запуск прошел на базе американских космических сил Вандерберг.