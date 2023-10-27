27 октября 2023, 18:28

ВКС России возлавил генерал-полковник Афзалов

Пресс-служба Минобороны
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Генерала-полковника Виктора Афзалова назначили новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщили на сайте Минобороны России.

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначили главнокомандующим воздушно-космическими силами», - указали в сообщении.

До назначения Афзалов занимал должность временно исполняющего главкома ВКС РФ. Ранее стало известно о его назначении на должность вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны. В июле 2017 года он стал командующим армией ВВС и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В августе 2018 года его перевели на пост начальника главного штаба Воздушно-космических сил России.

В начале сентября у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пытались узнать о генерале Суровикине. Однако представитель Кремля не стал отвечать на вопросы журналистов.

Военные Россия Армия Сергей Суровикин
27 октября 2023, 13:13
ВМС США испытали новое оружие «независимости» в Тихом океане
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Военно-морские силы США испытали новое оружие на литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, который прозвали «Независимостью». В восточной части Тихого океана американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поразить надводные и воздушные цели, сообщило издание The Drive.

Для запуска боеприпасов ВМС использовали контейнерную пусковую установку Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher. Испытания доказали «смертоносность LCS». В материале указали, что сама установка может вместить разные виды крылатых ракет Tomahawk.

«Семейство Mk 70 действительно предлагает относительно простой способ увеличить огневую мощь на самых разных кораблях», - уточнили в публикации.

ВМС США могут использовать установку на небольших надводных боевых кораблях с вертолетными площадками и судах класса Independence.

В начале сентября Пентагон сообщил об испытания баллистической ракеты Minuteman III. Успешный запуск прошел на базе американских космических сил Вандерберг.

США Ракеты Корабли Оружие Армия
27 октября 2023, 12:57
Офицер сравнил дальнобойность российских гаубиц и натовского вооружения
РИА «Новости»
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Ствольная артиллерия Вооруженных сил России уступила установкам НАТО в дальности стрельбы и ограничила возможности контрбатарейной борьбы. Но современные беспилотники и новая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» помогут решить эту проблему, сообщило РИА «Новости».

Российские артиллерийские орудия, по словам автора статьи, существенно уступили натовским образцам в дальности стрельбы. Американская М777, польский Krab и французский Caesar рассчитаны на поражение с расстояния 30-40 километров, высокоточные системы - до 70 километров. Это осложнило ведение контрбатарейной борьбы.

«У нас не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства. <…> Разве что САУ „Малка“ бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше», - заявил офицер первого армейского корпуса с позывным Клим.

Западной технике противопоставили разведывательные, ударные и универсальные БПЛА. Например, последние модификации «Ланцета» преодолевали 70 километров, предыдущие - до 50. Ростех завершил госиспытания и подготовился к серийному выпуску САУ «Коалиция-СВ» дальностью поражения 70-80 километров.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский ранее указывал, что новая установка получила важные преимущества с военно-тактической точки зрения. Например, «Коалицию-СВ» снабдили автоматизированной системой управления наведением.

Беспилотники Оружие НАТО Армия
27 октября 2023, 00:37
Самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В пополнил ряды ВКС РФ
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Воздушно-космические сил России продолжают получать новые летательные аппараты, среди них самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В. Об этом начальник армейской авиации Игорь Романов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В», - сообщил он.

По словам Романова, ежегодно авиапарк армейской авиации обновляют за счет поступления модернизированной авиационной техники. ВКС РФ важно поддерживать тесное взаимодействие с предприятиями промышленности, что влияет на качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о важности улучшения боевых характеристик вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков. В сентябре министр лично изучил работу предприятия «Прогресс», которое занимается производством боевых вертолетов Ка-52М.

Воздушно-космические сил России продолжают получать новые летательные аппараты, среди них самый тяжелый серийный вертолет в мире - модернизированный Ми-26Т2В. Об этом начальник армейской авиации Игорь Романов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Вертолеты Авиация Россия Армия
25 октября 2023, 18:46
Новый армейский корпус появится в России в 2024 году
РИА «Новости»
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Численность Вооруженных сил России планируется повысить в 2024 году, для этого будут созданы еще один армейский корпус и флотилия. Об этом на совещании заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его слова привело РИА «Новости».

«В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию», - сказал он.

Медведев акцентировал на том, что вокруг России и в мире наблюдается напряженная ситуация.

По словам зампреда Совбеза, с начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки войск поступили почти 385 тысяч человек, из них 305 тысяч являются контрактниками, около 80 тысяч - добровольцами. Каждый день договор заключают более 1,6 тысячи человек, добавил Медведев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что контракт с Минобороны России заключили несколько тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Всего же в спецоперации участвуют 335 тысяч контрактников.

Дмитрий Медведев Военные Россия Армия

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