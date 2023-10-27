ВКС России возлавил генерал-полковник Афзалов

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«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначили главнокомандующим воздушно-космическими силами», - указали в сообщении.

До назначения Афзалов занимал должность временно исполняющего главкома ВКС РФ. Ранее стало известно о его назначении на должность вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Виктор Афзалов учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны. В июле 2017 года он стал командующим армией ВВС и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

В августе 2018 года его перевели на пост начальника главного штаба Воздушно-космических сил России.

В начале сентября у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пытались узнать о генерале Суровикине. Однако представитель Кремля не стал отвечать на вопросы журналистов.