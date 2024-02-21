ВКС России совершили тысячи вылетов в зоне спецоперации

Читайте нас в:

Президент поприветствовал военнослужащих и заявил, что раз возможности вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям. По словам Владимира Путина, личный состав ВКС России проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации.

«Орденом Жукова отмечены боевые заслуги летчиков 15-й бригады армейской авиации. Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - сказал он.

Президент вручил орден Кутузова 487-му отдельному вертолетному полку. Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоили ордена Суворова.

Церемония награждения прошла на аэродроме Чкаловский. Владимир Путин передал Главному командованию ВКС России список подносной иконы-складня «Спас-Нерукотворный», который разместят в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.