ВКС России получат еще несколько истребителей Су-57 до конца года

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По его словам, ВКС России в 2023 году уже получили партию Су-57. Это произошло в рамках плана исполнения гособоронзаказа.

«Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции», - сказал он.

Слюсарь добавил, что ОАК передала в 2023 году третью партию Су-35С. Самолеты следующей очереди находятся в производстве. Их степень готовности он оценил как высокую.

О том, что Су-35С и Су-57 передали ВКС России, подтвердил зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Истребители подготовил Авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации.

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