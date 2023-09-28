ВКС России получат еще несколько истребителей Су-57 до конца года
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) должны получить до конца года еще несколько истребителей пятого поколения Су-57. Сейчас машины проходят отработку. Такое заявление сделал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Его слова появились на сайте правительства России.
По его словам, ВКС России в 2023 году уже получили партию Су-57. Это произошло в рамках плана исполнения гособоронзаказа.
«Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции», - сказал он.
Слюсарь добавил, что ОАК передала в 2023 году третью партию Су-35С. Самолеты следующей очереди находятся в производстве. Их степень готовности он оценил как высокую.
О том, что Су-35С и Су-57 передали ВКС России, подтвердил зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Истребители подготовил Авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации.
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