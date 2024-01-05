05 января 2024, 00:08

Ведущие армии мира возобновили разработки лазерного оружия

РИА «Новости»
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Ученые и военные в ведущих странах мира в XXI веке вернулись к разработкам лазерного оружия, пытаясь совершить технологический рывок в оборонной отрасли. В России этими проектами стали заниматься еще во времена СССР, поэтому наработки имеются, сообщило РИА «Новости».

Советские ученые разрабатывали боевые лазеры в 1960-х годах, чтобы усилить обороны страны от воздушных и ракетных угроз. Несколько программ реализовали, но после распада Советского Союза их закрыли. В числе самых известных проектов - «Терра» и «Омега».

Первый представлял собой испытательный комплекс с лазером, предназначенным для уничтожения баллистических ракет, а в рамках второго разрабатывали высокомощное лазерное оружие для ПВО.

Американская армия также вернулась к лазерным проектам. В 2020 году ВВС США объявили о намерении установить на один из своих самолетов лазерную установку, рассчитывая ослеплять солдат противника и приборы наблюдения, а также уничтожать вражескую легкобронированную технику.

В современной России исследования в этой области продолжаются, но информация о разработках не афишируется. При этом весной 2018 года президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию анонсировал лазерный комплекс «Пересвет». На сегодняшний день он уже стоит на опытно-боевом дежурстве. Как отметили эксперты, комплекс используют для целей противоракетной обороны и ПВО.

Ранее специалисты компании «АрморАура» из Сколково совместно с новосибирскими коллегами создали бронежилеты с помощью лазерно-плазменных технологий. Теперь их испытывают в Московской области.

США Оружие Запад Армия
04 января 2024, 01:46
Минобороны заявило, что военные ремонтируют большую часть поврежденной техники сами
РИА «Новости»
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Две трети поврежденной на поле боя российской военной техники восстанавливают войсковые ремонтные органы, и только незначительная ее часть отправляется в тыл. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами. Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности», - указали в публикации.

Выездные бригады предприятий восстановили 22% военной техники. Также в ремонте 5% техники участвовали россияне, призванные из запаса в рамках военных сборов.

По данным Минобороны, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса создали более 270 полевых ремонтных цехов в зоне проведения спецоперации на Украине. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав тоже выросли - в 2,5 раза.

Военные Россия
02 января 2024, 19:32
ВС России применили самый современный комплекс РЭБ на Купянском направлении
РИА «Новости»
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Российские военнослужащие группировки войск «Запад» использовали на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

Министерство поделилось кадрами мобильной группы РЭБ, которая эффективно подавляет беспилотники и источники радиоизлучения Вооруженных сил Украины. Участники группы постоянно меняют место дислокации, чтобы не попасть под удары ВСУ.

В ведомстве указали, что комплекс РЭБ может засечь беспилотник противника с двух и трех километров. Он начинает воспроизводить звуковой сигнал, после этого оператор дает команду на подавление цели. Оборудование способно работать в круглосуточном режиме.

В Минобороны также добавили, что специалисты войск РЭБ с помощью данного комплекса могут подавить радиосвязь ВСУ и обрушить их спутниковый интернет и мобильную связь.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее напомнил, что российские военные обладают оружием , аналогов которому в мире не существует. Это РСЗО «Торнадо», танки Т-90М «Прорыв», системы ПВО и РЭБ и другие.

Беспилотники Военные Россия Оружие
02 января 2024, 11:31
Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО
РИА «Новости»
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Российские военные обладают оружием, аналогов которому в мире нет. Об этом Lenta.ru напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Ланцет», гаубице «Коалиция» и многом другом.

«Наши дроны „Ланцет“ - это уникальный БПЛА, со складными крыльями, компактный. Его не уловить с помощью тепловизора, он работает на электродвигателе и поражает не только пехоту, но и бронированные цели, имеет увеличенную боевую часть и высокую дальность работы. Ни одна страна не может похвастать таким оружием», - отметил эксперт.

Кнутов добавил, что также хорошо себя зарекомендовала гаубица «Коалиция», которая способна производить до 10 выстрелов в минуту.

«Она стреляет на расстояние до 70 километров, это рекордные показатели. Еще есть РСЗО „Торнадо“, танки Т-90М „Прорыв“, системы ПВО и РЭБ, а также многое другое», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у вооруженных сил есть оружие, которым не обладает ни одна страна , писал RT.

Военные Россия Оружие
01 января 2024, 17:26
Призывной возраст для россиян повысили до 30 лет
РИА «Новости»
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Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о повышении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет вступил в силу с 1 января 2024 года. Нижняя граница осталась без изменений — на уровне 18 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов отмечал, что россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет автоматически зачисляются в запас и под призыв не попадут.

В первоначальной версии законопроекта призывной возраст хотели повышать постепенно с 18-27 лет до 21 года - 30 лет. Но ко второму чтению поправки сохранили нижнюю границу без изменений Как напомнил сайт News.ru , первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в зоне проведения спецоперации достаточно контрактников и добровольцев. Поэтому новый этап частичной мобилизации в России проводить не планируют.

По указу президента России, предельная численность Вооруженных сил увеличилась до 1,32 миллиона человек. Но в Минобороны подчеркнули, что не видят причин для увеличения призыва россиян на срочную службу. В частности, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество контрактников в Вооруженных силах вырастет до 745 тысяч человек до конца 2024 года.

Законы Россия Владимир Путин Армия

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