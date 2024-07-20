В России захотели расширить список профессий для альтернативной службы

«Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1442 организаций», - отметили в пресс-релизе.

Перечень представили на общественное обсуждение. В частности, список дополнили такими профессиями, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инструктор-методист по лечебной физкультуре и операционный медбрат.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки маткапитала и направить их на накопительную пенсию матери. По его словам, неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься в ближайшее время.