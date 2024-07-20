В России захотели расширить список профессий для альтернативной службы
Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы, дополнив его еще 13 специальностями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Если сейчас нормативный документ содержит список из 224 профессий и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 237 специальностей и 1442 организаций», - отметили в пресс-релизе.
Перечень представили на общественное обсуждение. В частности, список дополнили такими профессиями, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инструктор-методист по лечебной физкультуре и операционный медбрат.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки маткапитала и направить их на накопительную пенсию матери. По его словам, неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься в ближайшее время.